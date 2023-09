Criticado por sus últimos partidos con Sporting Cristal, Joao Grimaldo no es más ese jugador que inspiraba a la imaginación y deslumbraba al espectador. Cambiando algo luego de sus partidos con Perú en las Eliminatorias, el periodista Diego Rebagliati también se percató del bajón y lo cuestionó.

Reflexionando sobre el último partido que jugó el extremo Joao Grimaldo con Sporting Cristal, en el empate 1-1 ante UTC de Cajamarca por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1, Diego Rebagliati no se guardó ninguna bala y fue certero.

“En los últimos 3 partidos, desde el Perú vs. Brasil, Grimaldo se ha caído. No jugó bien contra la ‘U’, no jugó bien en Trujillo y no jugó bien hoy (ayer)”, mencionó el periodista Diego Rebagliati sobre el rendimiento de Joao Grimaldo.

Rebagliati mandó contundente dardo a Grimaldo

Siguiendo con su alocución, Diego Rebagliati también hizo un análisis completo de Sporting Cristal. Cuestionando el desempeño de los delanteros, el periodista deportivo fue muy elocuente sobre su desempeño en las últimas fecha del Torneo Clausura.

“A Cristal se le cayó el gol: se le desgarró el nueve (Brenner) y ha vuelto lejos del nivel que le costó alcanzar. Hoy no jugó mal Corozo, pero terminó resolviendo el punto que le da la posibilidad de clasificar a una semifinal. También saludo el regreso de Hohberg que siempre tiene gol”, cerró el periodista deportivo Diego Rebagliati sobre Sporting Cristal.

El posible once de Sporting Cristal para el siguiente partido

Sporting Cristal regresa a la actividad cuando enfrente a Cusco FC por la Liga 1 Perú 2023 y el entrenador Tiago Nunes pondría el siguiente once: Renato Solís; Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Ignácio da Silva, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Alejandro Hohberg. Joao Grimaldo e Irven Ávila.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Cusco FC por el Torneo Clausura de la Liga 1?

El siguiente partido de Sporting Cristal es el día viernes 29 de septiembre a las 18:00 hrs. en el marco de la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega ante Cusco FC.

Así marcha Sporting Cristal en la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1

Sporting Cristal ha disputado 14 partidos, y se ubica en la posición 2 con 8 partidos ganados y 6 empatados, con 25 goles a favor y 8 goles en contra.

¿Dónde ver el partido entre Sporting Cristal vs. Cusco FC por el Torneo Clausura de la Liga 1?

Sporting Cristal se enfrentará a Cusco FC por la Liga 1 Perú 2023 y el encuentro será transmitido en vivo por la señal de Liga 1 MAX.