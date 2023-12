Jorge Fossati todavía no fue oficializado en su puesto como entrenador de la Selección Peruana, pero ya marcó una diferencia importante con respecto a quien hace poco salió de su puesto. Diego Rebagliati en la última edición de Movistar Deportes habló de lo bueno que está haciendo El Nono sin un solo minuto en el cargo de entrenador de La Blanquirroja, interesantes precisiones.

Para el panelista principal del programa, Después de Todo, tocó en principio la diferencia entre ambos perfiles. Juan Reynoso quien ya está fuera de todo, después de ser despedido, tuvo actitudes positivas, según menciona. Muy diferente a lo que está haciendo Jorge Fossati en recientes declaraciones, apenas pisó el país, unió a casi todo el pueblo deportivo, explicó.

Primero que nada, fue la explicación que dio con respecto a la primera impresión del entrenador uruguayo con la prensa local: “Ya desde el aeropuerto, con sus primeras declaraciones y mensajes, uno empieza a sentir un poquito de paz interior con relación a la selección. Percibo que hay un ánimo distinto, de alguien que viene a unir, a recuperar ese cariño que la gente le había tomado a la selección”.

Asumiendo desde ahí que era una comunicación mucho más cercana y distante a lo que presentó Juan Reynoso hace un año aproximadamente. Cuando estaba con la oportunidad de poder entrar bien en los medios de comunicación, pero se fue alejando poco a poco: “No digo que Reynoso vivía desuniendo, pero el gesto adusto de Juan, su misma personalidad, era una que le costaba generar feeling”.

¿Qué mensaje transmite Jorge Fossati hacia la Selección Peruana?

Empezando sus elogios, Diego Rebagliati, hacia el ex entrenador de Universitario de Deportes: “Uno lo escucha a Fossati, la pausa con la que declara, el tiempo que se toma para hablar con los reporteros que fueron al aeropuerto. El cariño con el que habla de la selección, como explica las cosas, el cariño con el que habla de Universitario, dice que acá hay alguien con mucho recorrido y horas de vuelo”.

¿Qué diferencia a Jorge Fossati de Juan Reynoso?

Promoviendo más ese tipo de acciones, por encima de cualquier crítica correspondiente. Juan Reynoso no hizo nada de eso, y Jorge Fossati sí está, sin haber firmado el papel, haciendo un trabajo silencioso de mejorar la comunicación entre la hinchada y La Blanquirroja: “La convicción con la que habla de la clasificación, y la seguridad con la que dice que vamos a clasificar y que si él no creyera eso no habría agarrado el equipo. Uno empieza a sentir que estamos en buenas manos”.

¿Cómo le iría a Jorge Fossati en la Selección Peruana?

Dejando en claro que es un punto a favor de la Federación Peruana de Fútbol, el entregarle los poderes a este tipo de profesionales: “Estamos en manos de alguien con mucha experiencia, que sabe dónde se está metiendo, que estoy seguro de que le ha dado muchas vueltas al lugar donde va a estar. Con todos los pros y contras que tiene ser técnico de Perú en estos momentos, con los líos internos que tiene la Federación, pero que los conoce y los ha vivido desde el lado de la ‘U’. A mí me da tranquilidad”.

Finiquitando su monólogo a favor de Jorge Fossati, con unas frases repletas de optimismo: “Es una persona que tiene muchas ganas de cerrar su carrera con un gran trabajo. Lo hizo en la ‘U’, lo sacó campeón después de mucho tiempo, y creo que Fossati entiendo muy bien donde ha llegado, y donde tienen que empezar a llegar los mensajes para comenzar a conectar con los jugadores de nuevo”.