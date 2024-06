En este momento todo lo que salga puede tomarse como certeza o un trascendido, después de las diferentes versiones que se han presentado en el caso de Renato Tapia y su renuncia a la Copa América 2024. Habló el presidente Agustín Lozano, el entrenador Jorge Fossati, y la prensa que protegió al todavía jugador de Celta de Vigo. Sin embargo, algo que no se habló del todo, es de una pelea entre dos personajes.

¿Qué pasó entre Renato Tapia antes de renunciar a la Selección Peruana?

El Diario Trome con una información fuerte, abre su edición el día de hoy: “Según una fuente interna, toda la historia transcurre en uno de los lobbies del hotel ‘Hyatt Centric’ de San Isidro y allí estaba Jorge Fossati. De pronto habría aparecido el capitán con una frase directa y cortante. “‘Profe’, lo siento mucho, pero no voy a viajar con ustedes, porque (Agustín) Lozano no quiere pagarme mi seguro ni mis 100 mil dólares mensuales (lo que gana en el Celta)”, lanzó el volante”.

Lo que explica el medio de comunicación escrito más popular de Sudamérica, expone que tanto Renato Tapia como Agustín Lozano tuvieron un careo donde, el cual se extendió a más con el pasar de los minutos: “El seleccionador lo miró asombrado, le pidió calma y que se siente para buscar una solución. En ese momento pasó el presidente de la FPF y todo se ‘incendió’. El directivo preguntó ¿qué pasa? y le pidió al jugador confianza para solucionar el tema”.

¿Qué le dijo Renato Tapia a Jorge Fossati?

Acá es el corazón de la discusión, donde El Trome señala que la pelea entre el jugador y su seleccionador, fue bastante tensa, por algunas exigencias por parte del volante de marca: “Lo que vino después nadie lo esperó: Renato adoptó una posición malcriada, levantó la voz y le recordó a Lozano su trayectoria como jugador y que si alguna vez le pagaron el seguro a Paolo Guerrero, él exigía lo mismo”.

La pelea entre Renato Tapia y Jorge Fossati. (Foto: El Trome).

Jorge Fossati supuestamente quiso persuadir al jugador, pero nada salió bien en ese instante: “El seleccionador quiso hacer de intermediario y pidió serenidad a su pupilo, pero el volante habría dicho lisuras y que lo ‘estaban meciendo’. Eso llevó al límite al entrenador que puso cara seria y le dijo al futbolista: “Renato, acá todo lo que quieras, pero tienes que respetar a la autoridad y respetarme a mí””.

Tal como lo viene contando el Diario Trome, todo fue aumentando en calentura, mientras más intercambiaban ideas: “Tapia continuó reclamando y Fossati se hartó de su actitud. “Me trastocas todos los planes al venir a decirme que no viajas. Bueno, lo que soluciones lo solucionas con el presidente Lozano. Pero conmigo no viajas más, conmigo a la Copa no vas”, le respondió el uruguayo para luego darse media vuelta e irse”.

Renato Tapia jugando en la Selección Peruana. (Foto: Getty).

¿En qué momento Renato Tapia decide renunciar?

Renato Tapia tomó la palabra, para quienes estaban presentes, y únicamente anunció que no estará en la Copa América 2024 con la camiseta de la Selección Peruana: “Luego le comunicó a todo su comando técnico que le bajó el dedo. La noticia empezó a correr como pólvora y varios ‘pesos pesados’ de la selección habrían puesto cara de enojo contra su compañero por sus actitudes, las mismas que muestra constantemente”.

Cierra su pesada confesión quien escribe esta nota para el medio de comunicación, con una frase hasta poética en la literatura. Donde refleja lo que pasó con el jugador, el entrenador, y el ínterin más candente de La Blanquirroja en estas últimas semanas: “Queda claro, es fácil ser el héroe de una historia mal contada. Lo difícil es reconocer que en verdad eres el villano”.