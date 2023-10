Debe ser complicado el día a día de Juan Reynoso si entra al internet y notar que eres tendencia en las redes sociales. No por algo positivo en lo puntual, sino por el error garrafal ante Chile, el cual te dejó sin mayores respuestas ante la gente que ama de forma ferviente la camiseta, perdiendo de forma contundente por 2-0.

La Selección Peruana ante ese suceso mostró una imagen pálida, avergonzante, al punto de ser duramente criticada por un histórico de la región sudamericana. El ex seleccionador de Chile pegó fuerte al trabajo del entrenador peruano. Para El Bichi Borghi se le faltó el respeto a la historia nacional, y se está usando un juego poco vistoso.

Durante la última emisión del programa, Todos Son Técnicos, en el país sureño, el crack argentino se mostró preocupado por el nivel de la Selección Peruana. Para él, La Blanquirroja está en una crisis no solo de resultados, también en el ámbito de juego, y el principal señalado es uno solo: Juan Máximo Reynoso Guzmán.

“Yo nunca, nunca, vi a una selección peruana jugar de esta forma. Jugó a no jugar. ¿Cuándo empieza la rebeldía del jugador? El técnico te propone esa situación y vos o la gran mayoría no están de acuerdo con el entrenador, tiene que haber una rebeldía. “Lo que pide el técnico no me gusta, vamos a hacer otra cosa””. Sostuvo El Bichi Borghi en la última edición del popular programa deportivo.

Recordó el gol de Brasil a Perú en Lima:

Analizando después lo que fue el planteamiento presentado por Perú ante La Canarinha, donde se perdió en el último minuto por un error en defensa. Curiosamente, errando feo en una faceta que domina en teoría La Bicolor: “En el Perú vs. Brasil, el gol que le hace el gol Marquinhos a los noventa en un córner sí, cuál estar paveando parecido eh”.

Volviendo a pregonar su molestia, por el segundo tanto contra Chile: “Y acá te hacen el gol por estar paveando o sea después de defender tanto en dos pelotas paradas pierde un técnico muy defensivo y el entrenador te puede decir “sabes qué, tengamos la tenencia de balón, pero no me juegues todo para atrás”.

¿Por qué El Bichi Borghi critica a Juan Reynoso?

Durante toda su carrera como comentarista y persona ligada al fútbol desde siempre, El Bichi Borghi mostró admiración por el juego de la Selección Peruana. Al día de hoy, siente que ha perdido lo básico, el manejo de balón, la forma de afrontar los juegos, entre otros.

¿Cuáles son los ídolos peruanos del Bichi Borghi?

Nacido deportivamente en Argentinos Juniors, Claudio Borghi recuerda haber copiado muchas jugadas de su repertorio de cracks como: Teófilo Cubillas, Julio César Uribe, Juan Carlos Oblitas, entre otros. Todos con un estilo de juego vistoso, siempre priorizando el talento por encima de la táctica. Cosa muy distinta a lo que hoy pregona la Selección Peruana.