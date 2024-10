Es momento donde los referentes ponen cara, plantan su opinión y se desviven lo que se conoce como el grupo de compañeros. Paolo Guerrero llegó hace poco a Alianza Lima, pero su nexo con el equipo blanquiazul es de hace años. Por eso, cuando habla con tanta seguridad, como en esta oportunidad, se debe tomar en cuenta cada palabra que pueda entregar. El Depredador fue claro cuando se le preguntó para qué está el equipo del pueblo, el cual ganó hace poco contra Deportivo Garcilaso en Cusco.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre Universitario de Deportes?

Apenas llegó a la capital, Paolo Guerrero tuvo una brevísima charla con los medios de comunicación. Casi soltando algunos monosílabos, se le preguntó por lo que queda en la Liga 1, y si vería a Universitario de Deportes contra Cienciano del Cusco este domingo por la tarde. A lo que contestó con total firmeza lo siguiente: “Importante 3 triunfos ante un gran equipo. Alianza Lima siempre a todos lados que va tiene que pelear un triunfo. Ya lo dije varias veces, Alianza Lima solo se preocupa por Alianza Lima. Arriba Alianza toda la vida”.

Sobre su participación como tal contra Deportivo Garcilaso no habló para nada, pasó muy raudo frente a los hinchas que le requerían fotos o algún saludo como tal. Recordemos cómo trabajó ante El Pedacito de Cielo, jugando los 90 minutos por completo, siendo un elemento de jerarquía en cancha para los blanquiazules. Quienes estaban esperando sacar un resultado positivo, sumando los tres puntos para presionar a Universitario de Deportes. El cuadro íntimo ganó por 2-1, siendo ahora mismo líder del Torneo Clausura 2024.

¿Qué necesita Alianza Lima para ser campeón del Torneo Clausura 2024?

Ahora lo que necesita Alianza Lima es que Universitario de Deporte no logre sumar de a tres unidades contra El Papá de América. Así no pierde el liderato de esta fase del Campeonato Descentralizado, así llega con vida frente al conjunto de Cusco FC, a quien recibirá en el Estadio de Matute, el próximo fin de semana. No debemos olvidar, que es un resultado complicado, casi imposible, porque los cremas ahora mismo están casi 2 años invictos, en condición de local. Por eso, depender de otros es complicado.

Paolo Guerrero celebrando en Matute. (Foto: Difusión).

¿Cuántos goles lleva actualmente Paolo Guerrero?

El capitán principal de la Selección Peruana, y eventualmente, en Alianza Lima, hasta ahora está anotando 4 goles y entregó una asistencia con el equipo de sus amores. Siendo un refuerzo que viene cumpliendo con lo que se le requiere de cara al cierre del Torneo Clausura 2024. La idea es que salgan campeones de esta parte de la temporada, pero eso dependerá de cómo termine jugando Universitario de Deportes, y no gane uno de sus dos partidos siguientes.