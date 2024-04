Cosas curiosas pasan en el primer mundo, en la élite del deporte rey. En este caso el fútbol internacional pone como protagonistas a Luis Advíncula y Ricardo Gareca, ambos coincidieron en la Selección Peruana por mucho tiempo. Se quieren, se respetan, y extrañan. Pero no toda la vida fue así, recordemos junto al relato de Lucho, cuál fue el momento más tenso entre ambos.

En una charla con el periodista Horacio Zimmermann, para su canal de Youtube, el crack internacional de Boca Juniors contó su momento más trágico como seleccionado peruano: “Lo llegué a conversar con el ‘top’ que entre comillas me dejó tranquilo, porque me dijo: ‘Tranquilízate, yo no veo la vida privada’. Yo dije: ‘Uy, estoy bien, estoy piola’. ¿Estoy piola? Ocho meses estuve afuera, fueron los ocho meses más feos de mi vida”.

Para Luis Advíncula el tema no fue de mayor relevancia, pero lo cierto es que quien decidía cómo se daba todo era Ricardo Gareca: “Había permiso de sábado a domingo, yo salí el sábado, no salía nunca en Perú, salí y me grabaron. No fui a la Copa América, fue mi etapa de huevón porque dije ‘¿Qué pasa si salgo? No pasa nada si salgo’. Yo podía salir, pero si me preguntas ahora, yo no lo haría”.

De la misma manera, confesó Lucho cómo masticó dolor, pero aprendió a ciencia cierta de esta anécdota bastante triste: “Estaba muy molesto porque decía yo no he hecho nada, uno siempre ve a los otros y dice ‘pero si este hizo esto, este hizo lo otro y no pasa nada, ¿Por qué a mí sí?’. Lloré, no voy a ver los partidos, decía, pero en mi cuarto los chequeaba con el celular”.

Luis Advíncula y Ricardo Gareca en el Mundial Rusia 2018. (Foto: IMAGO).

¿Cuál fue la promesa de Luis Advíncula?

Bolt, fiel a su estilo guerrero, luchando contra la adversidad, fue claro consigo mismo y hubo un compromiso para nunca más equivocarse de esa manera. Advíncula así formó su nuevo comportamiento: “Cuando volví dije ‘de acá no me saca nadie, de acá me tienen que sacar con la pata por delante’. Por una estupidez mía, no me van a sacar”.

¿Dónde juega hoy en día Luis Advíncula?

Después de todo lo que pasó en sus clubes y también en la Selección Peruana, llegó al club de su vida. Boca Juniors lo recibió por todo lo alto, con su rendimiento pagó con creces la inversión hecha por él. Hoy es uno de los más grandes referentes del plantel, y buscará que renueve su contrato por mucho tiempo (vence al final del presente 2024).

¿A cuánto asciende el valor actual de Luis Advíncula?

Según la información de Transfermarkt, hoy por hoy el jugador de Boca Juniors está tazado en 1 millón 200 mil euros. Luis Jan Piers Advíncula Castrillón, a sus 34 años, está en el mejor momento de su vida deportiva. Hoy por hoy está peleando cosas su equipo en Argentina y requiere de la potencia del defensa peruano para lograrlas.