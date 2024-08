Fabián Bustos llegó para resolver todos los problemas que puede tener un equipo campeón como Universitario de Deportes. Por ahora, eso lo hizo bastante bien, porque está peleando el Torneo Clausura 2024, y ganó con diferencia mínima de goles, pero se llevó el título del Apertura así le moleste a muchos. Después de lo que fue la actuación de un jugador que no se perfilaba como titular para nada, empezó a ser ahora un tema de conversación, que implica con el principal entrenador merengue.

¿Cuál es el problema actual de Fabián Bustos en Universitario de Deportes?

Una de las cuentas más populares y partidarias para el mundo estudiantil, puso un comentario en mesa y los comentarios no tienen pierde. Eso propuso Out of Context Ⓤniversitario de Deportes: “Nuevamente, figura y determinante en el resultado, Diego Romero nuestro arquero, nuestro canterano. ¡Tenemos arqueros, damas y caballeros!”. Generando entre sus seguidores, la aprobación y petición especial para Fabián Bustos, que no se debe dejar llevar por las presiones internas del plantel. Su accionar lo tuvimos en la pantalla y señal de (Disney+).

“Ojalá los jugadores tuvieran LA MITAD de personalidad que tiene tiktoker Romero”. ¡Tenemos dos arquerazos! Y seguramente el tercero también lo sea, aunque no lo he visto aún”. “El mejor arquero de la historia del Club, no puede ser suplente”. “El Perú tiene arquero, y probablemente se lo lleven en las eliminatorias para calentar banca menos mal está Britos”. Exponen entre los fans, que están pidiendo más minutos para este portero que con talla y jerarquía, está ganando los aplausos.

“2,500,000 de Dólares como mínimo para el que quiera comprarlo, tiene que emigrar el otro año”. “Querido Sebastián, recupérate con calma que tú arco está muy bien cuidado”. “Ojalá que termine atajando a partir de octubre en la selección mayor, tenemos que darle roce y Gallese en los últimos encuentros no ha sido el de antes”. “No lo inflen al muchacho. Lo mismo se decía de Saravia y tuvo un bajón enorme. Ojalá no le pase lo mismo, parece tener proyección”. Es un poco lo que se puede leer.

Ahora la cancha está en el terreno de Fabián Bustos, quien debe esperar a que Sebastián Britos esté recuperado al ciento por ciento de su complicada lesión. Una vez esté al 100% el uruguayo, se verá en el mano a mano con Chiquito Romero, quién es está con mejores aptitudes para jugar el Torneo Clausura 2024. Ese sería el gran problema que hoy aqueja el plantel crema, bastante bueno, dirían los viejos entrenadores, porque se trata de competencia interna.

Fabián Bustos deberá tomar una decisión. (Foto: L1 MAX).

¿Qué dice la prensa local sobre Diego Romero de Universitario de Deportes?

Para Michael Succar es un tema bastante claro, partiendo desde un elogio bien considerado. Justo pero necesario para un chico: “En el partido de la ‘U’ quiero centrarme en algo, tiene nombre y apellido: se llama Diego Romero. No es sencillo para ningún arquero no tener minutos oficiales en la temporada. Destacó que, apenas recibió la oportunidad, no solamente ha cumplido; creo que la figura del encuentro en Huancayo es Diego Romero”.

¿Cuál es el valor actual de Diego Romero?

El portero de Universitario de Deportes llegó procedente de las bases formativas de Carlos Stein en la temporada 2018. Donde demostró categoría y una talla por encima del promedio (1,88 m). El futbolista nacido en Chiclayo está tazado en este momento en 475 mil euros, según cuenta la página especializada, Transfermarkt. Por ende, es un producto preciso para poder ser vendido ahora mismo, o más adelante.