Cuando se trata de hablar sobre las nuevas personalidades dentro de la Selección Peruana, el dolor de cabeza principal son los nuevos nombres que se van oxidando por el paso del tiempo. Ahí entran a tallar los nuevos nombres, el famoso recambio generacional como se le conoce a la nueva camada de jugadores. Los cuales, seguramente podrán fallar en un principio, pero, tendrán respuesta a mediano plazo. Todo eso lo viene haciendo Jorge Fossati, sin darnos cuenta. Te explicamos por qué.

¿Qué se conoce como recambio generacional en el fútbol peruano?

Para definir el término recambio generacional en el fútbol debemos entender que esas dos palabras significan, según la potente inteligencia artificial: “Es el proceso de incorporar a nuevos jugadores a la plantilla de un equipo. Por ejemplo, en la selección peruana, el técnico Jorge Fossati tiene como objetivo potenciar a los jugadores jóvenes para clasificar al Mundial. En el caso de la selección española, un ejemplo de recambio generacional es el cambio de Luis Enrique por Luis de la Fuente”.

¿Cuáles son los nuevos jugadores en la Selección Peruana?

Partiendo desde ahí, nos damos cuenta de que hay jugadores que ya han sido utilizados sin ningún problema. Entre ellos están: Piero Quispe, Pumas (23 años). Brian Reyna, Belgrano (26 años). Oliver Sonne, Silkeborg (23 años). Y Jesús Castillo, Gil Vicente (23 años). Ellos son los profesionales que poco a poco se irán posicionando con más minutos dentro del equipo de todos. Jorge Fossati confía en lo que puedan entregar, por eso les da la mano en ese sentido. Bajo ese concepto, hay una leve, pero mejora dentro del plantel principal de La Bicolor.

¿Qué futbolistas aún no utilizó la Selección Peruana?

También, hay otros nombres que aún no han tenido minutos, pero seguramente podrán verse beneficiados en cualquier momento. Como son Joao Grimaldo, Catriel Cabellos, Kenji Cabrera, Jairo Concha, Maxloren Castro, Jefferson Cáceres, Erick Noriega, Paolo Reyna, entre otros. No olvidarnos tampoco de nombres como Matteo Pérez Vinlöf, Alexander Robertson, y el propio Felipe Marlon Chávez Fischer. Ahí hay mano que se puede utilizar muy pronto, dependerá de cómo los vea en su evolución como tal, muy pronto el profesor Jorge Fossati.

Selección Peruana celebrando el triunfo contra Uruguay. (Foto: Getty)

Muchos mencionarán que no es un número grande para la Selección Peruana, pero por algo se empieza. Más aún en un fútbol peruano donde no sobra nada, y hay motivos diversos para no creer en el cambio. Entonces, lo que viene haciendo a paso lento, pero seguro, el profesor Jorge Fossati se debe resaltar. Mañana más tarde capaz él no continúa en el cargo, pero quien venga, ya tendrá de donde echar mano un poco más. Por ende, termina siendo valioso verlo competir de principio a fin con caras nuevas en el plano internacional.