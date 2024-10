Jorge Fossati antes de viajar a Brasil con la Selección Peruana se mostró molesto, incómodo por algunos aspectos que estuvo viviendo en la previa a este transbordo con destino a la ciudad de Brasilia. Porque su grupo de trabajo no está completo, y siente que termina siendo una injusticia en lo absoluto. Acá te contamos por qué se da este pensamiento en El Nonno, quien como cabeza absoluta de grupo, hace respetar su cargo como director técnico de La Blanquirroja.

¿Qué pasó en la Selección Peruana antes de jugar con Brasil?

En la última conferencia de prensa previo al viaje al partido contra Brasil, Jorge Fossati denunció ante la prensa local la ausencia de Sebastián Avellino. Por un tema de precaución: “Él tiene las puertas abiertas, pero increíblemente por leyes brasileñas si a cualquiera se le antoja denunciarlo, porque buscan sacarte del partido. Con una denuncia y sin ningún tipo de prueba ya eso es motivo suficiente para que lo puedan arrestar”.

Jorge Fossati detalla lo que se conoce como una acción de mal gusto contra la Selección Peruana, no para los jugadores, en este caso. Si no con su hombre de entera confianza, el preparador físico principal de la La Bicolor. Quien fue sentenciado el año pasado por racismo en tierras verdeamarelas: “Así que tenemos que tomar decisiones que no nos gustan, pero es para el bien emocional del plantel. Si pasara algo con ‘Sebas’ afectaría al plantel porque lo quieren mucho”.

¿Qué acción de precaución tomó Jorge Fossati?

La medida tomada por la Selección Peruana, liderada por Jorge Fossati, es que no viaje a Brasil el profesor Sebastián Avellino. Para evitar que lo molesten, metan preso, o se genere un malestar general en el grupo. Antes de un partido tan importante como es, contra La Canarinha de Dorival Junior: “Preferimos que se quede acá, van otros profesionales de nuestro cuerpo técnico. Nos acompañará el profesor Mendaña que trabaja con los juveniles. Continúa la injusticia”.

¿Cuál fue la sanción para Sebastián Avellino?

Lo cuenta el Diario Depor en uno de sus informes al respecto: “Cabe recordar que, luego de que Avellino realizara los gestos racistas, la justicia brasileña le dictó pagar dos salarios mínimos (540 dólares) en Brasil a una entidad con fines sociales. Fue una medida establecida para sustituir la pena de prisión de dos años aplicada de forma inicial por el juez que llevaba el caso. Asimismo, Sebastián fue suspendido por la Conmebol con diez partidos en sus competiciones”.