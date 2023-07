Alianza Lima y Universitario de Deportes disputaron una nueva edición del clásico peruano en el estadio Alejandro Villanueva. El encuentro terminó igualado.

El primer tiempo fue muy peleado y sin ninguna situación de gol clara, pero hubo una jugada Carlos Zambrano a la hora de marcar al delantero crema, José Rivera le dejó el codo en el rostro. Esta acción fue revisada por el VAR y solo quedó en nada, dividiendo las opiniones.

Ya para el tiempo complementario, el marcador continuaría igual. Aunque los merengues mejoraron mucho con el ingreso de Edison Flores y José Bolívar, pero no hubo más. Por su parte, los blanquiazules trataron de imponer su juego, con los ingresos de Aldair Rodriguez y Christian Cueva, pero también solo quedó ahí.

Sin embargo, el jugador de este duelo fue Piero Quispe que en sus declaraciones contó el motivo del porqué Christian Cueva se le acercó. El volante crema aseguró que Aladino le aconsejó.

“No llegué a definir, mis compañeros me dicen que me apuré. Casi me sale un golazo. Cueva me dijo que siga, que estoy jugando bien. Siempre me ayuda con sus consejos. Si hubiéramos tenido más paciencia habríamos marcado un gol”, mencionó para Liga 1 Max.

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

¿Cuándo juega Universitario de Deportes su siguiente partido?

El siguiente partido de Universitario de Deportes es el día lunes 31 de julio a las 20:30 en el marco de la Liga 1 Perú 2023 en el Estadio Monumental de Ate contra Carlos Mannucci.