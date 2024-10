La Selección Uruguaya, ahora mismo, sabrá cómo podría formar Perú, con Jorge Fossati a la cabeza. Quien trabaja un once titular sorpresivo.

El renovado once titular que trabaja Jorge Fossati en la Selección Peruana para chocar con Uruguay

Es momento de resumir lo que fue el fin de semana de la Selección Peruana de cara al partido contra Uruguay. En las próximas horas se podrá decir que el grupo estará completo, y no solo habrán jugadores del torneo local. Por eso, el último once titular que trabajó ahora Jorge Fossati es una locura en lo absoluto. Porque son futbolistas que seguramente no dirán presente ante el combinado charrúa, pero sí pueden ser herramientas para sacar un resultado positivo en caso todo se complique.

¿La Selección Peruana cómo trabajó esta semana?

Información del periodista del Diario Depor, José Varela, sobre lo reciente en el equipo de todos: “Como se vio en los últimos días, los trabajos comenzaron en horas de la tarde con los convocados que militan en la Liga 1, ya que los jugadores del extranjero llegarán para sumarse en los próximos días. Además, también destacó la presencia de Maxloren Castro, quien está entrenando con el grupo en calidad de invitado, y también de otros miembros de la Sub-20 como parte del equipo sparring de la blanquirroja”.

¿Cómo formaría Perú contra la Selección Uruguaya?

La Selección Peruana ha trabajado de esta manera contra Uruguay por Eliminatorias Sudamericanas: “Para esta práctica, Jorge Fossati volvió a parar un once tentativo, siempre con el 3-5-2 como sistema principal. En la alineación estuvieron Carlos Cáceda en el arco; Aldo Corzo, Carlos Zambrano y Renzo Garcés en la defensa; Jorge Murrugarra como volante de contención, junto a Horacio Calcaterra y Jean Pierre Archimbaud de interiores; Edison Flores como carrilero por izquierda y Andy Polo por derecha; mientras Alex Valera y Luis Ramos compartieron el ataque”.

Las variantes tácticas de Jorge Fossati se vieron muy rápido: “Para esta oportunidad, el estratega uruguayo fue cambiando de posiciones durante el partido ante el equipo sparring, sobre todo en la volante y en el ataque, salvo la defensa que fue la misma y no sufrió variantes. El DT alternó también con Maxloren Castro de Carrilero por izquierda y probó con Edison Flores y el ‘Tunche’ Rivera como interiores. Además, hizo rotaciones en la portería con Diego Romero e incluso ensayó con Horacio Calcaterra como volante tapón, posición que ha venido jugando en las últimas fechas con Universitario”.

Por eso, El Nonno espera sacar adelante todas las bajas al día de hoy, en la Selección Peruana. Porque en este momento, hay dos jugadores que no podrán estar presente en el cotejo contra Uruguay. Y esa no es una buena noticia, obviamente: “De esta manera, el entrenador busca alternativas para reemplazar a los lesionados Renato Tapia y Gianluca Lapadula, así como también nuevas opciones para la generación de fútbol desde el mediocampo, una zona que no ha tenido un buen rendimiento en los últimos encuentros”.

¿En qué canal ver Perú vs. Uruguay por Eliminatorias?

El duelo entre Perú vs. Uruguay se podrá ver en vivo y en directo vía América Televisión, canal 4 de Perú. ATV (señal abierta – canal 9) y Movistar Deportes (cable – canal 3), además por internet en América TV GO, ATV Play y Movistar Play. Junto al minuto a minuto especializado de (Bolavip.com) a nuestro estilo. Juego programado por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas, el duelo se dará este viernes 11 de octubre desde las 20:30 hora de Perú.

Jorge Fossati con Luis Ramos en la Selección Peruana. (Foto: FPF).

¿Cuándo juega Perú vs. Uruguay por Eliminatorias?

Perú vuelve a jugar el próximo viernes 11 de octubre ante Uruguay. Chocando desde las 20:30 horas de Perú, el duelo se dará en el Estadio Nacional de Lima y será válido por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas. La Bicolor se juega la vida en esta competencia contra La Albiceleste, sin margen de error, no puede dejar más puntos sobre la mesa si quiere ir a la cita mundialista de Norteamérica 2026.