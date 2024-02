Después de un día pesado en todos los sentidos. Paolo Guerrero llegó a Lima y se pudo juntar con el presidente de la Universidad César Vallejo. Esta reunión entre el principal jugador de la Selección Peruana en las últimas temporadas, y Richard Acuña fue gracias a un personaje que intercedió entre ambos lados. Alguien poco querido, pero fundamental en este sentido.

Según comenta Gustavo Peralta, el gran gestor de este evento donde se juntan ambas partes es gracias a una autoridad deportiva: “Agustín Lozano, presidente de la FPF, estuvo también en la reunión. Fue clave en el convencimiento a Paolo Guerrero para que venga a Lima a reunirse con autoridades de la UCV. Fue intermediario en la charla”.

Entonces, es el presidente de la Federación Peruana de Fútbol quien tendió puentes entre ambos personajes protagonistas: “La razón de la presencia de Lozano fue un pedido de Paolo Guerrero buscando intermediar en su deseo y, además, una preocupación del comando técnico de la selección para que el delantero empiece a jugar pensando en los amistosos de marzo”.

Con esto nos damos cuenta que el tema de Paolo Guerrero es algo que interesa a todos, está en boca de todos y no termina siendo algo de segunda mesa. Porque la idea es que juegue pronto en la Selección Peruana, se le necesita en el ataque, por lo que podemos ver. Lo cual termina siendo extraño porque es un futbolista de 40 años, pero sus razones existirán en la VIDENA para darle esa mano.

¿Ya hay solución para el contrato de Paolo Guerrero?

Ahora, se han reunido dos veces el día martes 20 de febrero, primero en la tarde, y después por la noche. Todavía no hay un buen puerto de salida, no existe forma en que se pueda dar lo que desea Paolo Guerrero. Lo primordial ahora mismo es que se termine con el contrato, pero el jugador se está manteniendo en su posición, la cual parece no cerrarle tanto a la Universidad César Vallejo.

¿Cuál es el motivo por el cual desea romper su contrato?

Paolo Guerrero acusó problemas personales en su momento, después mencionó el tema de extorsiones a la familia del jugador. Finalmente, por un tema de determinación, parece no querer cumplir su contrato. Ante los medios de prensa explicó que no está con ganas de jugar en Trujillo, por eso desea romper su contrato, sin más ni menos.

La fecha límite es el próximo 26 de febrero para el mercado local, donde entendemos que Paolo Guerrero desea jugar. Por eso la presión en todos los sentidos del crack nacional. Quien estaría llegando pronto a Alianza Lima, y seguramente encontrará respuesta con el paso de los días. Mediante que se concreten más reuniones con Richard Acuña de la Universidad César Vallejo.