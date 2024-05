Jugar al lado de Lionel Messi debe ser una experiencia única, en este caso hasta podría pagar por esa gestión. Resultado que La Pulga tiene de compañero, por lo menos ahora, de entrenamiento, a un profesional que a mediano plazo puede dar de qué hablar. En el Inter de Miami, al día de hoy están compartiendo el crack mundial, y la joya por pulir en cuestión de algunas temporadas.

El Futbolero expone lo que se conoce del jugador peruano, quien tiene la bendición deportiva: “Lionel Messi actualmente sigue siendo uno de los mejores jugadores y llegar entrenar con él es todo un privilegio, algo que no todos tienen la oportunidad de hacerlo, menos si son peruanos, en este caso, el astro argentino ha entrenado últimamente con un jugador peruano, su nombre es Derrek Martínez y tan solo tiene 20 años de edad”.

Después describe lo que está pasando ahora con el posible representante nacional: “Este futbolista posiblemente sea desconocido para la gran mayoría de peruanos, por el hecho que no nació en el país, sino más bien en los Estados Unidos, en dónde ha hecho toda su carrera como futbolistas, actualmente con 20 años de edad juega para el cuadro de Inter Miami del mismo Lionel Messi, aunque lo hace para el equipo II que está en la MLS Next Pro, no obstante ha podido estar junto al argentino”.

Es algo complicado encontrar información al respecto de Derrek Martínez, quien en líneas generales se puede decir que es de categoría 20024, pertenece al primer equipo del Inter Miami, juega la MLS Next Pro U19. Es mediocampista encargado de crear fútbol, mide 1.82 m, y creció por completo en la academia de Strikers Miami FC. Junto a otro detalle más, cuenta con un hermano menor, Dylan Martínez, el cual también está en el mismo club. Junto a Lionel Messi.

Lionel Messi entrenando con el futbolista peruano. (Foto: Twitter).

¿Cuánto está ganando actualmente Lionel Messi?

Según informan los medios especializados, Lionel Messi está ganando un aproximado de US$20 millones por año, por lo que de esa cifra queda fuera el acuerdo alcanzado con la franquicia y Apple TV por otros entre 50 y 60 millones más de dólares. Además, cuenta con algunos pagos extras por sus vínculos con Adidas y Fanatics.

¿Cómo le está yendo a Lionel Messi en la presente temporada?

La Pulga está encendida con su talento al máximo, lleva en este instante 10 goles en 8 partidos dentro de la temporada regular 2024. También está el detalle de que tiene dos goles más en tres partidos a nivel internacional, dentro de la CONCACAF Champions. Lionel Messi está pagando con creces su presencia en el fútbol norteamericano.

