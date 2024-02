Uno de los dolores más grandes para el hincha de Alianza Lima, es no ver a Paolo Guerrero con la camiseta del equipo de sus amores. En este caso, la historia nos dice que vayamos hasta el principio de todo. Cuando el ídolo nacional era solo un niño y tenía poco conocimiento de lo que significaba ser profesional. Cuando el pequeño Depredador solo se enfocaba en ser feliz.

Con 17 años, Paolo Guerrero se fue de Alianza Lima dejando poco o nada. En este caso, el atacante nacional se comportó mal para muchos, porque se fue entre ruido y demás. Salvo lo que piensa Waldir Sáenz, para el goleador histórico el tema es mucho más extenso, no se trata solo de atacar al deportista cuando todavía era un infante. Hay asuntos que van mucho más allá, y ahora lo sabremos.

Lo que cuenta Wally es bastante claro, detalla que Paolo Guerrero terminó siendo el menos responsable de su salida de Alianza Lima cuando todavía no cumplía la mayoría de edad: “¿Por qué dicen Paolo Guerrero? Porque hablan o le hacen la bronca al empresario, porque el empresario su idea es que si se deja plata a un club, su porcentaje es menos, pero si no, obviamente su porcentaje es más”.

Destacando que era un muchacho con poco entendimiento de la vida. Como tal, eso termina siendo un problema gigante a corto plazo: “Ahora, estamos hablando de un chico de 17 años, no tomaba decisiones, hubo unos temas de esos también (no lo querían en Alianza). Ahora, yo te digo, ¿Paolo tiene la culpa de no dejar plata en Alianza? No, eso es lo que hicieron en las negociaciones, Paolo no tiene nada que ver, pero bueno, cada loco por su tema”.

Sale a su defensa Waldir Sáenz porque muchos han criticado de forma desmedida a Paolo Guerrero por no estar ahora mismo en Alianza Lima. Preferiría jugar en la Universidad César Vallejo de Trujillo, donde pasará seguro los últimos años de su carrera como deportista de primer nivel. Pero lejos de casa, donde su corazón quizás quiera estar, pero los caminos no conducen esta vez a Matute.

¿Cuál fue el único partido de Paolo Guerrero con Alianza Lima?

En la temporada 2002 se jugó un amistoso internacional entre Alianza Lima y Peñarol, por la famosa Copa El Gráfico IV. Donde el equipo íntimo se comportó a la altura, pero terminó perdiendo por 1-2. Aquella vez el conjunto dirigido por Franco Navarro salió a la cancha con el siguiente once titular, y en la banca de suplentes estaba Paolo Guerrero.

Alianza Lima formó con Gustavo Roverano; Guillermo Salas, José Soto, Jorge Jerez, Luis Hernández; John Hinostroza, Juan Carlos Bazalar, Carlos Barrionuevo, Henry Quinteros; Waldir Sáenz, Roberto Farfán. Entró el buen Paolo Guerrero para el complemento, en sustitución de Roberto Farfán, el tío de la Foquita. Ese fue el único partido que jugó Paolo Guerrero con Alianza Lima.