Son dos los jugadores que al día de hoy están en el ojo de la tormenta después de sus lamentables comportamientos. Ambos de Alianza Lima, pero también de la Selección Peruana, porque cuando están bien puestos, son unos cracks. Lastimosamente, al día de hoy están sumamente lejos de lo que se pudo ver en su momento. Los jugadores mencionados andan demasiado apartados de esa idea inicial.

Por eso, en una entrevista extensa de Milena Merino para Latina TV, donde Ricardo Gareca fue el enorme protagonista, contó sus sensaciones sobre el presente de ambos excelentes jugadores bajo su mandato. Dejando una especie de consejo para quien quiera tomarlo: “Yo creo que son (recuperables) en la medida que ellos quieran y tengan la intención de superarse, de volver y de luchar”.

Además, tomó como referencia máxima la vigencia intachable de Paolo Guerrero, quien hoy por hoy a sus 40 años estará teniendo una nueva etapa profesional. Jugando en la Universidad César Vallejo de Trujillo en el torneo local: “Paolo Guerrero, por ejemplo, es una muestra de perseverancia, de superación, salió campeón de la copa Sudamericana y campeón de Ecuador”.

Es más, se extendió en esa respuesta, dejando marcado que Paolo Guerrero en la parte final del proceso suyo, no estuvo a la par. Pero por cosas que ya escapaban de su gestión: “Reynoso prácticamente lo utilizó todos los partidos de las Eliminatorias, cosa que nosotros en cuatro años no pudimos. No sé si estuvo un partido completo, haciendo memoria no sé si un partido lo pudo terminar”.

¿Fue un consejo de Ricardo Gareca para Jorge Fossati?

Todo lo que ha dicho el Tigre seguramente es cierto, y pasa a ser una verdad absoluta porque cuando era entrenador de la Selección Peruana demostró con creces. Llevando a un mundial al país deportivo, en Rusia 2018, y el siguiente terminó siendo un proceso más doloroso, porque se quedó a puertas de Qatar 2022. Pero con Zambrano y Cueva en un excelente presente competitivo.

Ahí entra a tallar lo que seguro querrá hacer el profesor Jorge Fossati quien ahora mismo trabaja en silencio viendo futuras convocatorias. Entregando entrevistas, y desarrollando la hoja de ruta que deberán seguir ante el reinicio de los partidos con La Blanquirroja. Ojalá tome en consideración lo dicho por Ricardo Gareca, quien conoce en todos los sentidos a La Bicolor.

¿Por qué no siguió Ricardo Gareca en Perú?

En otro momento de la entrevista, Ricardo Gareca confesó que su decisión de no negociar con la Selección Peruana, una tercera renovación, pasó por las formas expresadas en aquel entonces. Se sabe bien, que El Tigre quedó molesto con Juan Carlos Oblitas y Agustín Lozano, debido a que se filtró el contrato que estaba por firmar. Ahí se perdió al ciento por ciento un intento de continuidad.