¿Quién es el responsable de esta crisis en Alianza Lima? Se preguntan muchos. Casi todos apuntan a Alejandro Restrepo por ser el entrenador, después también señalan a los jugadores. Hasta hace poco culpaban a Néstor Bonillo quien se fue con Ricardo Gareca. Pero ahora último, apareció el nombre del gerente deportivo que casi estaba protegido, explotando la bomba porque estaba bien callado. El Sr. Bruno Marioni, hoy es viral por los hinchas.

Mauricio Loret de Mola en su programa, Mano a Mano, contó su percepción de este asunto. Abriendo una puerta para las diversas opciones: “Alianza no armó un plantel a la altura del equipo. Es un plantel corto y no ficharon como deben fichar. Hay responsabilidad de Bonillo y Marioni. Si pierdes cuatro partidos de ocho, algo mal debes estar haciendo. Los fichajes no dan la talla”

Entrando a fondo en Twitter, te encuentras con esta dolorosa tendencia creada por los propios hinchas: “La dirigencia no reclama nada ¿Dónde está Marioni con su cara de malo? ¿Ordoñez ya fue a hablar con la CONAR sobre las tremendamente malas decisiones que dejan rotos a nuestros jugadores?”. “El que se tiene que ir es Marioni no hay de otra, ya nos fregó el año completo, no tenemos más que hacer y si se queda para la apertura del libro de pases traerá más paquetes inservibles”.

Los partidos de Alianza Lima desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Suscríbete ya mismo!

También podemos ver como en sus diversos perfiles, los seguidores tienen una opinión bastante construida tras el fracaso: “Los culpables son los que fungen de dueños del club, léase el FB (Fondo Blanquiazul), contratan en base a negociados personales y no en lo que le conviene deportivamente a AL (Alianza Lima). También son responsables los que aceptan esas imposiciones, ahora Marioni, antes Bellina y antes Marulanda”.

Como broche de oro, y para entender como analiza todo el hincha de Alianza Lima. Señalan para cerrar al gerente deportivo que brilla por su ausencia: “Marioni tiene que salir a hablar ya. Tanto para respaldar el reclamo de los jugadores como para definir la situación de Restrepo. Alianza necesita dar un mensaje claro, de unidad y de que se tienen las cosas claras. Dejar pasar más días sería incrementar la incertidumbre”.

¿Cuándo llegó Bruno Marioni a Alianza Lima?

A principio del presente año, el gerente deportivo fue oficializado en reemplazo de José Bellina. En teoría terminó siendo una recomendación de Néstor Bonillo, quien hasta hace poco era el gestor de todas las ideas en Alianza Lima. Desde su partida parece que se vino todo abajo en la tienda blanquiazul.

¿Quién fue Bruno Marioni?

Bruno Marioni Giménez es un exfutbolista, entrenador y gerente deportivo argentino. Supo jugar en equipos como Sporting de Lisboa en Portugal. Independiente, Newell ‘s Old Boys, Boca Juniors y Estudiantes de La Plata en Argentina. Como también en los Pumas U. N. A. M., Toluca, Pachuca, Atlas y Estudiantes Tecos de México.