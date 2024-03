Alianza Lima perdió contra Cienciano del Cusco, se vio superado en los minutos reglamentarios, después del pitazo final jugaron su partido en zona de arbitrajes y demás. Por eso, durante una extraña conferencia de prensa se plantaron los actuales referentes del plantel, sin el capitán Hernán Barcos. El Pirata al ser expulsado en el duelo, estaba impedido de salir en zona pública.

Carlos Zambrano, Sebastián Rodríguez, y Adrián Arregui fueron demasiado sinceros según su percepción. No permitieron ninguna pregunta de la prensa, solo salieron a comunicar su disconformidad. Todos con un discurso protector hacia sus compañeros, y obviamente, con la idea de poder dejar un precedente de cara a las siguientes jornadas. Picante situación en el Cusco.

El León fue bastante directo con los responsables, los señaló de manera frontal: “El arbitraje no es de ahora, es del año pasado. Ni con el VAR se dejan ayudar. Hay jugadas muy rochosas. Estamos siendo perjudicados y esperamos esto, cambie por el fútbol peruano. Lo más importante es que el club está unido. Los resultados no se están dando, pero fuera de eso el grupo se va a mantener fuerte”.

Los partidos de Alianza Lima con Carlos Zambrano, Adrián Arregui, y Sebastián Rodríguez, desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Suscríbete ya mismo!

Después llegó la palabra del ex Temperley, quien también fue muy claro a la hora de nombrar culpables: “Es importante que hablemos de situaciones que en general en el fútbol están sucediendo. No creo que sea la manera de poder jugar un partido de fútbol y que los jugadores no puedan tener la certeza que se va a impartir justicia alguna. Hoy fuimos perjudicados, venimos siendo perjudicados no solo nosotros. Es momento de que hablemos sobre eso”.

¿Qué piden los jugadores de Alianza Lima?

Por último, un poco más calmo, podemos ver cómo El Bigote quien acompañó a sus compañeros, dejó un concepto para los periodistas presentes. Demostrando culpas necesarias, de igual manera: “Lo primero que vamos a hacer es autocrítica, pero de igual manera necesitamos que hagan autocrítica los demás. Los criterios no están siendo los mismos en todas las canchas”.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Después de caer contra Cienciano del Cusco en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, llega el receso por Fecha FIFA doble. Donde jugará un amistoso internacional contra el Blooming de Bolivia. Este cotejo será el próximo miércoles 20 de marzo a partir de las (7:00 PM – HORA PERUANA). Estará el equipo del profesor Carlos Bustos, una vez más en el Barrio de Matute, será transmitido por L1 MAX.

¿En qué puesto está Alianza Lima?

Con la fecha 8 del Torneo Apertura en juego, hoy por hoy Alianza Lima está en la casilla 6 con 12 puntos. Dejando por delante a equipos como Universitario de Deportes (20), Sporting Cristal (19), entre otros. Los íntimos de La Victoria no se pueden permitir volver a caer, por eso, van al todo por el todo, en búsqueda de su recuperación inmediata.