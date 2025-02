La Selección de Ecuador enfrenta en marzo a Venezuela y Chile, con la gran posibilidad de confirmar su participación en el próximo mundial de 2026. El equipo comandado por Beccacece ya tiene un grave problema con tres jugadores.

El primer gran problema de Beccacece para convocar en la Selección de Ecuador es Kendry Páez. El joven jugador está en Inglaterra entrenando con el Chelsea, porque ya no quería seguir en Ecuador y quería comenzar su proceso de adaptación. El volante estará un mes en Europa y sin ritmo es inviable su llamado.

El otro jugador que Beccacece no convocaría para enfrentar a Venezuela es Ángelo Preciado. El lateral pasa por una lesión, que data desde 2024, y todavía no se ha recuperado. Incluso el futbolista no ha podido ni regresar a jugar con su equipo en Europa.

A Beccacece también se le suma un problema en el arco. El DT tiene como fijo titular a Hernán Galíndez. Sin embargo, el problema es en el segundo portero. Moisés Ramírez, quien habitualmente es llamado, no está jugando con Independiente del Valle, es suplente total en este comienzo de torneo.

Otros jugadores que son dudas, por momentos y pocos minutos en cancha son: Kevin Rodríguez, Félix Torres y Pervis Estupiñán, este último está saliendo de una importante lesión muscular. La lista de convocados se revelaría en las próximas semanas.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con la Selección de Ecuador?

Beccacece firmó con la Selección de Ecuador un contrato hasta el mundial de 2026. El entrenador argentino podría ser renovado durante el mundial, si se clasifica, y podría tener un vínculo más largo con ‘La Tri’.

