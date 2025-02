Tras pelearse con Simeone, Joao Félix ahora recibe duras críticas en Italia

Hubo un momento donde Joao Félix era la gran esperanza del Atlético Madrid de Diego Pablo Simeone. Los rojiblancos pagaron en su día cerca de 127 millones de euros al Benfica por el fichaje del nuevo Cristiano Ronaldo y para darle al Cholo un crack cuya carrera sigue sin despegar. Tras su pelea con el argentino y de diversos pasos sin suerte por gigantes de Europa, ahora en AC Milan siguen las críticas a su figura. Todo ocurrió tras la derrota por 2-1 ante Torino.

“Todo va mal en el Milan. Joao Félix es tan bonito como inútil…Más sombras que luces. ¿Debería jugar siempre a pesar de que sus actuaciones no sean convincentes?”, reflexiones de tanto Fabio Ravezzani, director de Telelombardia, como de Il Corriere dello Sport alrededor de los primeros meses de cesión del luso en San Siro. Tas empezar con pie derecho y un golazo ante Roma, los rossoneri no han levantado desde su arribo. Peligra la próxima edición de la UEFA Champions League tras la derrota ante Feyenoord.

Algo pasó en el camino con Joao Félix. Lo que era una promesa de gloria no ha podido pasar justamente de eso. Su paso por Atlético Madrid tuvo puntos altos como el primer semestre de LaLiga del 2021, así como bajos y que tuvieron grandes roces con el Cholo. Cesiones a Barcelona, al Chelsea, una venta a los blues y ahora otro préstamo a Milan no han podido sacar la mejor versión de un talento que a sus 25 años parece estancado. Italia señala al luso por una temporada en San Siro donde el ahora equipo de Sergio Conceicao es séptimo en la tabla con 41 puntos y a 8 de una Juventus que marca la cuarta plaza.

De momento solo la Copa Italia es una alegría para un proyecto que trajo a Joao Félix como salvador en cierto sentido. Tras 6 partidos, 1 gol y varios choques como titular, los ojos de la prensa italiana se ponen sobre un carácter que entienden como volátil y que ni mucho menos ha justificado las inversiones realizadas en su figura desde hace años. Su hermética relación con Simeone ha dejado varios palos cruzados en los últimos años: “Fui antes para el Chelsea y lo he hecho ahora para el Barcelona porque no estaba bien en Atlético Madrid, no me adapté a las ideas del club y del entrenador…El Cholo es un entrenador que ha cambiado al Atlético de una manera increíble. Las ganas que ponen en su trabajo en los partidos… Xavi le gana en esa condición humana de acercarse más a las personas. Xavi lo lleva mejor”.

Joao Félix y Simeone vivieron todo tipo de momentos en Atlético Madrid: GETTY

Quedan apenas tres meses de cesión para Joao Félix. En este momento es jugador del Chelsea en una operación donde Simeone se quedó con Connor Gallagher y los blues con el fichaje más caro que haya hecho el Cholo. A sus 25 años y en medio de una carrera de 293 partidos, 83 goles y 40 asistencias, busca renacer en una Serie A donde no han terminado sus críticas tras dejar a Diego Pablo por la capital de España.

Publicidad

Publicidad

Los números de Joao Félix con Simeone

Fueron en total 131 partidos, muchos de ellos en diferentes posiciones, 34 goles, 16 asistencias y un total de un título de LaLiga en verano del 2021. Es el resumen de un paso por el norte de Madrid donde Joao Félix no pudo despegar y donde su disputa personal con el Cholo marcó buena parte de la tensión de cada mercado de fichajes en el conjunto rojiblanco.

Julián Álvarez, la contracara de Joao Félix

El argentino ya tiene 19 goles en 38 partidos. La mejor temporada de Joao Félix dejó apenas 10 goles y 5 asistencias en 35 partidos oficiales. Son las dos caras de inversiones por encima de 75 millones de euros que muestran los riegos del mercado donde en parte ha entrado Atlético Madrid gracias a los éxitos de Simeone.

ver también El suplente de Simeone que le mete presión a Julián Álvarez desde el banco: nadie le supera en 2025