UEFA vuelve a provocar al Real Madrid y a Vinícius Junior con el Balón de Oro

Se sabe que la relación del Real Madrid con la UEFA no es nada buena por dos motivos, que de un lado creen que están directamente relacionados. Florentino Pérez, mandamás de la Casa Blanca, es el principal promotor de la Superliga Europea, el proyecto con el que la empresa A22 Managment pretende desplazar a la Champions League.

Y al respecto, en el club español creen que el resultado del Balón de Oro 2024, en el cual se esperaba que Vinícius fuera el ganador (sin embargo, horas antes la organización dejó filtrar que Rodri Hernández sería el que se quedaría con el premio), se trató de un plan premeditado por France Football y la entidad europea como devolución a la moción de la competencia que adquirió la venia del TJUE a fines del 2023.

No obstante, Aleksander Ceferín, en una entrevista que le otorgó a Delo, resaltó que el mediocampista del Manchester City fue justo vencedor. Incluso, enumeró los motivos por los cuales se quedó con la estatuilla que decreta quién es el mejor jugador de la temporada.

“Por supuesto que lo mereció. Rodri fue el alma de la selección española que ganó la Eurocopa 2024 y del Manchester City, que lo ha ganado prácticamente todo en los últimos años. Marca menos goles que los delanteros y, por tanto, puede que sea menos visible para el ciudadano medio, pero los expertos lo aprecian. Al fin y al cabo, votaron unos 100 periodistas, y eso es una cifra importante”, expresó el presidente de la UEFA.

Asimismo, tuvo una declaración que pareciera tener un mensaje entrelíneas para Vinícius: ”Dicho esto, Rodri es un tipo culto, modesto y simpático, lo que tampoco es poco. Me enteré de que iba a ganar el Balón de Oro el mismo día del evento, porque lo mantienen deliberadamente en secreto. Nadie más en la UEFA lo sabía tampoco”.

Aleksander Ceferín opinó a raíz de los rumores de una salida de Vinícius del Real Madrid

“Me lo tomo tan en serio como los rumores de que la Champions League se disputará en el extranjero. No sé si es cierto, pero es una cifra enorme que no tiene fundamento económico. Es una decisión de los saudíes, si es cierto, claro”, comentó Ceferín en la misma entrevista.

La conclusión del presidente de la UEFA a lo que fue la innovadora Fase de Liga y los Play Off de la Champions League

“Sólo he oído comentarios positivos. Al principio, la atención se centraba en los críticos de guardia, que aparecen cada vez que hay un cambio. Calculo que el 99% de la gente está ahora satisfecha con la renovada Champions. La competición es aún más impredecible que antes, nadie sabía hasta el último momento si se clasificaría”, expresó el directivo esloveno.

Y sentenció: ”Es un éxito rotundo y los índices de audiencia son excelentes. Las tres competiciones, incluidas la Europa League y la Conference League, son un éxito. Los patrocinadores están encantados de que los equipos más pequeños tengan la oportunidad de participar. Ahora todos quieren participar e invertir aún más en las competiciones de la UEFA, y eso también se aplica a las cadenas de televisión y otras emisoras que han conseguido la cobertura de los partidos”.

