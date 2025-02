En México comparan el fichaje de Sergio Ramos con el de Lionel Messi por Inter Miami

Sergio Ramos y la Liga MX ya viven juntos una aventura a la altura de pocas en nuestro lado del mundo. El ex defensor de Real Madrid, Sevilla o PSG atraviesa los primeros días de un fichaje gravitacional para el torneo y donde Monterrey dio un golpe sobre la mesa. Desde Rayados no dudan que incluso, podemos estar hablando de una incorporación a la altura de la que hiciese Inter Miami con Lionel Andrés Messi en verano del 2023 proveniente también desde la capital francesa.

José Antonio Tato Noriega, presidente de Rayados de Monterrey, atendió al Diario AS de España para comentar un fichaje que entiende como global. No solo habló de cuestiones deportivas para intentar plasmar una paralelismo con Messi, sino de todo que envuelve una apellido mundial que llega a una liga emergente como lo de es la MLS. La lucha entre ambas primeras divisiones por el control del fútbol de Norteamérica se encuentra presente en cada parte del tablero a repartir

“¿El fichaje de Ramos al nivel del de Messi? No estaría en desacuerdo con ese comentario porque lo que ha hecho Ramos en su vida futbolística es top. Messi se sienta en una mesa de tres sobre quién es el mejor jugador de la historia y Sergio se sienta en la mesa de los mejores defensores de siempre”, empezaba José Antonio Tato Noriega en AS sobre el arribo de Sergio Ramos a un torneo que ya le vio debutar con la camiseta 93 ante San Luis. Los dirigidos por Martín Demichelis son ahora mismo 9 en una tabla de 18 donde hasta la casilla 10 se pasa a la siguiente fase.

Ramos es elogiado por José Antonio Tato Noriega por todo lo alto. Afirma que se trata de una estrella mundial que pasa a los anales de la historia. Ver a Sergio en la Liga MX, igual en su pensamiento a lo que genera mirar a Leo en USA: “Muchos lo pondríamos en el once ideal de todos los tiempos por lo que supone en entrega, títulos, goles y capacidad defensiva. Lo ganó todo jugando nada más y nada menos que con el Real Madrid y España. Sí: es una contratación de ese nivel de Messi, histórica para nosotros. Esperemos que tenga también esa repercusión deportiva”.

México ve en Ramos un fichaje similar al de Messi por la MLS: GETTY

A sus 38 años, el defensor central firmó hasta diciembre del 2025 con el objetivo de vivir su primera experiencia lejos de Europa. Hubo rumores de todo tipo alrededor de un posible interés de Boca Juniors, Arabia Saudita y hasta Brasil, pero finalmente el nacido en Camas llegó a una Liga MX donde en este momento ya surgen testimonios que le comparan con el fichaje de Messi por la MLS. Recordemos que pueden verse las caras en los próximos meses y en los torneos internacionales de Norteamérica.

