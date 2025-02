La reflexión de Guardiola sobre la gran deuda de su carrera y que implica a Julián Álvarez: “Llevo peleando desde que empecé”

Manchester City sigue de capa caída en una Premier League donde por primera vez en la era Pep Guardiola, Liverpool tomó el Etihad. El 0-2 a favor de los Reds deja a los skyblues en una situación complicada pensando en clasificar a la próxima edición de la UEFA Champions League. Todo ello mientras el DT de los vigentes campeones hace una reflexion sobre la gran deuda de su carrera y esta implica a Julián Álvarez. No es la primera vez que le ocurre.

Todo ocurrió en una charla con Sky donde Guardiola no negó el gran problema de su carrera. Habló sin tapujos de como administrar los egos y deseos de esos jugadores que podrían ser titulares en cualquier equipo del mundo y con Pep fueron suplentes. Julián Álvarez, Cole Palmer o Thiago Alcántara en Barcelona son algunos de los casos que más fácil se nos vienen a la mente. El catalán habla de una situación difícil y con la que ha tenido que lidiar en prácticamente todas sus temporadas.

“La única cosa que llevo peleando desde que empecé como entrenador es no perder a mis jugadores. Pierdo a mis jugadores por no elegir si ponerlos en el once o en el banquillo…Yo era un futbolista que no jugaba y la gente lo entendía, pero siempre he pensado que cuando un entrenador hacía eso se limpiaba el culo para no asumir la responsabilidad, como si supieran que el mundo iba a culparte a ti”, dejaba caer Pep en una charla con Sky donde analizó el presente de sus hombres en la Premier. La herida de la marcha de Julián Álvarez parece seguir presente.

Mucho más viendo los registros de ambos estando separados tras dos años de éxitos. Mientras Julián Álvarez llega ya a los 19 tantos en 38 encuentros con Atlético Madrid, Manchester City es cuarto en una Premier donde hasta el octavo clasificado amenazan con sacar a Guardiola de la próxima Champions. En las horas previas de la eliminación ante Real Madrid en la Copa de Europa, el propio Pep hablaba de un divorcio que parecía inevitable viendo los deseos de todas las partes involucradas.

Guardiola aseguró que era imposible retener a La Araña. Sus deseos por ser titular y por vivir en climas menos hostiles al Reino Unido terminó de generar un contexto donde Atlético y con un pago de 75 millones de euros, cerró todo a su favor: “No me siento responsable por ello. El club me trajo un jugador extraordinario y Julián tenía muy decidido irse porque quería jugar todos los minutos que tiene ahora y que no tenía el año pasado. Decidió fichar por el Atlético de Madrid y nos alegramos muchísimo de que le vaya tan bien”.

Los números de Julián Álvarez en Manchester City

Fueron 24 los meses del argentino por el Etihad. Sus 38 goles y 17 asistencias con Guardiola le convirtieron en uno de los mejores activos en la rotación. Juntos ganaron dos Premier, una FA Cup, un Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa e igualmente aquella Champions League del año 2023 ante Inter de Milán en Turquía.

Guardiola vive su año más difícil como DT

Nunca Pep había perdido 14 partidos en una misma campaña. Apenas ha conseguido el 52% de los puntos en juego y ya se ha despedido de torneos como la Premier, Carabao Cup o la Champions League. Solo queda en juego la siguiente edición de la Copa de Europa, la FA Cup y por supuesto el Mundial de Clubes.

