Paolo Guerrero en las próximas horas será el jugador que seguramente se llevará todas las miradas, porque estará siendo presentado en Alianza Lima. Primero debe recibir el visto bueno de los encargados de impartir justicia, quienes le notifican su libertad absoluta para poder negociar con cualquier club. A partir de ahí, arrancará el proceso de conexión extraoficial entre el jugador y la institución blanquiazul, según cuentan.

Cuando eso se finiquite, la duda más grande que aparecerá, es cuál será el número que utilizará en Alianza Lima el hijo pródigo de 40 años. Porque desde siempre fue el 9 donde jugó, alternaba números como 33, 79, 99, entre otros, en sus clubes del pasado. Recordemos que el 9 le pertenece a Hernán Barcos, delantero principal y capitán en el equipo del pueblo. ¿Se la pedirá El Depredador? ¿Se la entregará voluntariamente El Pirata? Son preguntas que ahora mismo respondemos.

¿Qué camiseta utilizará Paolo Guerrero en Alianza Lima?

Franco Lostaunau en su canal de YouTube, confirmó cómo se daría esta eventualidad: “Tengo información desde adentro que en Alianza Lima están muy ilusionados con lo que pueda pasar con Paolo Guerrero… El equipo de marketing está trabajando en cómo va a ser la presentación, cómo van a ser ahora las ganancias a partir de la llegada como un crack como él. Ya le están separando la camiseta 99, con ese dorsal, a Paolo”.

Es importante precisar que si se podría cambiar los números en el camino, seguramente habría la oportunidad de ver un trueque entre Hernán Barcos y Paolo Guerrero. Para que el delantero de la Selección Peruana utilice la 9, y El Pirata vea otra dorsal sin ningún problema. El detalle acá es que la reglamentación de la Liga 1 en Perú, no permite cambiar este tipo de detalles, por eso se deberán esperar hasta el siguiente campeonato. Para ver cómo definen este asunto. Lo único certero es que veremos a ambos cracks por la señal de (Disney+) muy pronto.

¿Cuándo será presentado Paolo Guerrero en Alianza Lima?

Según la información presentada por el Diario Trome, estamos viviendo las horas claves, antes de famoso anuncio que moverá los cimientos del deporte rey en Perú: “Paolo Guerrero espera la oficialización de Alianza Lima como su nuevo refuerzo, después que la Cámara de Resolución y Disputa de la FPF informara que el ‘Depredador’ queda libre desde este 26 de agosto”.

Hernán Barcos y Paolo Guerrero jugando en Brasil. (Foto: Twitter).

¿Cuántos años tiene Paolo Guerrero en la actualidad?

Paolo Guerrero tiene 40 años y hasta hace poco era jugador estrella de la Universidad César Vallejo de Trujillo. Firmando un contrato por dos años, el delantero se unió hasta diciembre del 2025 según la firma emitida a principio de año. Pero lejos de eso, ya se encuentra libre de toda conexión después de renunciar de manera unilateral. Para quedar a disposición del club que lo quiera contratar, Alianza Lima según muchos.

¿Por qué Paolo Guerrero quedó libre de la Universidad César Vallejo?

Marcelo Bee Sellares deja en claro el motivo que hace más posible el fichaje del crack nacional por Alianza Lima: “Paolo Guerrero trató de llegar a un mutuo acuerdo para no pagar, después dijo que era jugador libre, pero no se había dado cuenta de que mandó correos, lo que se puede entender como que aún había un vínculo laboral entre ambas partes. Tampoco es cierto que no cobró, por eso al final tuvo que renunciar. No era ni libre, ni había mutuo acuerdo, tuvo que renunciar”.