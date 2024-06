Christian Cueva es un jugador diferente, que siempre genera comentarios generales del respetable público. Está en el ojo de la tormenta, por su buen juego, talento natural, pero también por ese famoso comportamiento fuera de las canchas. Aladino le genera confianza a sus compañeros, al profesor Jorge Fossati en la Selección Peruana, por eso está considerado en la Copa América 2024.

Ahora, está en comentario general del público amante de La Blanquirroja por una fotografía que lo expone como un jugador que no está dentro de lo profesional. La fotografía que veremos a continuación no esconde nada, no cuenta con el respaldo de la Federación Peruana de Fútbol, con algún filtro o aspecto especial, el cual lo ponga menos robusto ante las cámaras fotográficas.

La Copa América presentó ante sociedad al 10 de la Selección Peruana, su nombre completo es Christian Alberto Cueva Bravo, nació el 23 de noviembre de 1991 en Trujillo. Reconocido por su talento, creatividad y capacidad para manejar el balón con camiseta de la Selección Peruana, se puede entender en las diferentes descripciones. Pero con un claro sobrepeso, a primer golpe de vista. Aladino no está bien, y acá en la siguiente fotografía lo vamos a contrastar.

¿Cuál es el plantel completo de la Selección Peruana y sus dorsales?

Arqueros: 1-Pedro Gallese (Orlando City), 12-Carlos Cáceda (Melgar) y 21-Diego Romero (Universitario).

Defensores: 2-Luis Abram (Atlanta United), 17-Luis Advíncula (Boca), 15-Miguel Araujo (Portland Timbers), 22-Alexander Callens (AEK Atenas), 6-Marcos López (Feyenoord), 4-Anderson Santamaría (Atlas), 19-Oliver Sonne (Silkeborg), 5-Carlos Zambrano (Alianza Lima), 3-Aldo Corzo (Universitario).

Volantes: 16-Wilder Cartagena (Orlando City), 13-Jesús Castillo (Gil Vicente), 8-Sergio Peña (Malmo), 23-Piero Quispe (Pumas), 10-Christian Cueva (Libre).

Delanteros: 18-André Carrillo (Al Qadisiya), 14-Gianluca Lapadula (Cagliari), 11-Bryan Reyna (Belgrano), 26-Franco Zanelatto (Alianza Lima), 7-Andy Polo (Universitario), 25-Joao Grimaldo (Sporting Cristal), 20-Edison Flores (Universitario), 24-José Rivera (Universitario) y 9-Paolo Guerrero (César Vallejo).

Christian Cueva en la planilla de Copa América 2024. (Foto: CONMEBOL).

¿Cuánto está valiendo actualmente Christian Cueva?

Christian Cueva cuesta 550 mil euros según Transfermarkt. Contando con 32 años, actualmente el volante no tiene club luego de desligarse de Al Fateh de Arabia, y un pésimo paso a préstamo en Alianza Lima. Es curioso como mantiene aún su valor en el mercado internacional, sin jugar por más de medio año ni un solo minuto. Ahora, en la Selección Peruana puede levantarse.

¿A cuánto asciende el sueldo de Christian Cueva?

Christian Cueva estuvo ganando un aproximado de 70 mil dólares en Alianza Lima, su último club con sueldo. Estando actualmente en la temporada 2024, el volante de 32 años terminó su vínculo con Al Fateh de Arabia y se viene recuperando de una lesión junto a la Selección Peruana. Si encuentra la opción de regresar a jugar al fútbol profesionalmente, seguro no cobrará ni cerca el monto que estamos exponiendo.

¿Cuáles son las fechas y horarios de la Selección Peruana en la Copa América 2024?

Según muestra en su página oficial, la web oficial de este magno evento, los partidos tendrán la siguiente cronología. La cual se respetará de principio hasta el fin, salvo alguna catástrofe: 21/6 vs. Chile a las 19 horas local (GMT -5)/ 19 horas Perú. 25/6 vs. Canadá a las 17 horas local (GMT -5)/ 17 horas Perú. 29/6 vs. Argentina a las 20 horas local (GMT -4)/ 19 horas Perú.