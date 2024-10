La brutal goleada recibida a manos de la Selección Brasileña terminó siendo dolorosa por muchos sentidos. Difícilmente con el estilo de juego planteado por el profesor Jorge Fossati, recibir este tipo de derrotas no estaba en los planes, por lo abultado. Teóricamente, porque se tratan de definiciones donde la defensa nacional se vio expuesta en muchos sentidos. Siendo quizás el punto más bajo en el cotejo contra el pentacampeón mundial por las Eliminatorias Sudamericanas para Norteamérica 2026.

¿Jorge Fossati continuará en la Selección Peruana?

Ante ese tipo de escenarios, la pregunta es sí el puesto de Jorge Fossati corre peligro. Y lo respondió de forma tajante Juan Carlos Oblitas: “Esto ni se discute. Nosotros no somos gente que cambia de opinión de un día para otro. Y si ustedes me dicen que por ejemplo yo me tengo que ir mañana y con eso clasifica el Perú, yo me voy mañana. Es así esto. Seamos conscientes que acá estamos todos para dar la cara hasta el final. Si bien es ciertos todos sentimos la derrota de ayer abultada, pero nos superaron y se acabó. Ahora a pensar en el siguiente partido y ojalá podamos recuperar jugadores”.

¿Cuál será el plan de la Selección Peruana para ir al Mundial?

En charla con ATV Noticias, la persona que toma decisiones sobre el fútbol peruano, expuso: “La idea no es que tengamos éxito en un par de partidos más, la idea es que ganemos los partidos de locales. Si no ganamos los partidos de locales, es poco probable que luchemos por un puesto para la clasificación, por lo menos el repechaje. Y por ahí robar puntos. No olvidemos que, en las anteriores Eliminatorias, el equipo llegaba con pocos puntos y en la fase final remontaba. Yo particularmente, desde mi punto de vista, no hay margen de error sobre todo cuando juguemos de local”.

¿Por qué no echarán a Jorge Fossati de la Selección Peruana?

Como se sabe bien, la decisión de traer a Jorge Fossati pasó por un cónclave entre todas las partes de la Federación Peruana de Fútbol. La oportunidad de Juan Carlos Oblitas al presentar al Nonno, era cuidarlo en los peores momentos, teniendo que defenderlo cuando le iba mal, y darle las gracias por su gestión cuando se daban excelentes presentes. En este caso, tras la goleada recibida ante Brasil, El Ciego sale a poner paños fríos para poder darle calma al ambiente deportivo que está buscando culpables, como normalmente sucede.

Entendemos que es parte de su trabajo, y tampoco es el perfil de Juan Carlos Oblitas, el entregar pésimas novedades ante los medios de comunicación. Si hay cosas por mejorar o definir como tal, se lo dirá en privado a Jorge Fossati. Mientras tanto, podemos entender que muchos cambios no se darán en la Selección Peruana, porque continuará con El Nonno como entrenador principal del conjunto nacional. Para bien o mal, esa es la idea principal que podemos entender en este momento, con las declaraciones entregadas por El Ciego.