Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2024 debe dar lo mejor de sí a nivel global, estar preparado para cualquier contienda, frente al rival que fuese. Ahora, lo que le toca presentar al campeón nacional de Perú, es el orden de cotejos que deberá afrontar de cara a esta temporada internacional. Vamos por parte, detalle a detalle, confirmado por el sistema de competición CONMEBOL.

El fixture confirmado para Universitario en esta Copa Libertadores 2024 es el siguiente:

Fecha 1: Universitario vs. LDU (semana del 03/04)

Fecha 2: Junior vs. Universitario (semana del 10/04)

Fecha 3: Botafogo vs. Universitario (semana del 24/04)

Fecha 4: Universitario vs. Junior (semana del 08/05)

Fecha 5: Universitario vs. Botafogo (semana del 15/05)

Fecha 6: LDU vs. Universitario. (semana del 29/05)

Definido el fixture como tal es importante recordar que en el Grupo D, Universitario tiene la misión complicada de imponerse a equipos como LDU de Quito (Ecuador), Junior de Barranquilla (Colombia) y Botafogo de Río de Janeiro (Brasil). Entendemos que será duro porque el fútbol peruano como tal no genera muchas exigencias, pero es el momento donde deben levantar cabeza, para demostrar ser los mejores no solo entre sus rivales locales.

Los partidos de Universitario por Copa Libertadores desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡La información por acá!

Todo lo anterior se pudo conocer en el último sorteo presentado por CONMEBOL en Luque, desde el Paraguay se definió el futuro de cada conjunto nacional. Universitario, el gran campeón peruano, llega como Perú 1 y debe priorizar sus objetivos, sin olvidarse por un momento de la Liga 1 para proyectarse a sobresalir en Copa Libertadores, o ver asuntos más internos en el campeonato peruano.

Fabián Bustos debe continuar el crecimiento de su plantel en estas semanas de fútbol internacional, su cargo está siendo solventado por los buenos resultados, es líder del torneo peruano. En la Liga 1 su rendimiento general le está jugando un excelente respaldo, por ello, a comparación de Alianza Lima, respiran con calma. Los cremas van con toda la motivación a este reto.

¿Cuáles son los equipos clasificados a la Copa Libertadores 2024?

Grupo A: Fluminense (Bra), Cerro Porteño (Par), Alianza Lima (Per) y Colo-Colo (Chi)

Grupo B: São Paulo (Bra), Barcelona SC (Ecu), Talleres (Arg) y Cobresal (Chi)

Grupo C: Gremio (Bra), Estudiantes de la Plata (Arg) y The Strongest (Bol), Huachipato (Chi)

Grupo D: LDU Quito (Ecua), Junior (Col), Universitario (Per) y Botafogo (Bra)

Grupo E: Flamengo (Bra), Bolívar (Bol), Millonarios (Col) y Palestino (Chi)

Grupo F: Palmeiras (Bra), Independiente del Valle (Ecu), San Lorenzo (Arg) y Liverpool (Uru)

Grupo G: Peñarol (Uru), Atlético Mineiro (Bra), Rosario Central (Arg) y Caracas (Ven)

Grupo H: River Plate (Arg), Libertad (Par), Deportivo Táchira (Ven) y Nacional (Uru).

¿Cuál es el fixture completo de la Copa Libertadores 2024?

Fase de grupos:

Fecha 1: semana 3 de abril

Fecha 2: semana 10 de abril

Fecha 3: semana 24 de abril

Fecha 4: semana 8 de mayo

Fecha 5: semana 15 de mayo

Fecha 6: semana 29 de mayo.

Octavos de final:

Ida: semana 14 de agosto

Vuelta: semana 21 de agosto.

Cuartos de final:

Ida: semana 18 septiembre

Vuelta: semana 25 septiembre.

Semifinales:

Ida: semana 23 de octubre

Vuelta: semana 30 de octubre.

Final:

Semana 30 de noviembre.