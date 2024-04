Dos de los jugadores están enamorados de lo que lograron contra Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores. Demostrando que la “U” hoy puede ser considerada un equipo bastante complejo. Duro en todos los sentidos, con el planteamiento inicial del profesor Fabián Bustos. Como equipo peruano en torneo internacional, lo hicieron de forma correcta, robando un punto en una plaza sumamente jodida.

Rodrigo Ureña sabe que hizo un partido contra Junior de Barranquilla: “Era una posición más estratégica, era algo distinto que buscábamos como equipo, gracias a Dios se nos dio lo que vinimos a plantear como equipo. En lo personal cumplí con mi objetivo de lo que vine a hacer. Ahora toca seguir sumando en Brasil, donde queremos los tres puntos, que para nosotros será importantísimo”.

Mientras que Segundo Portocarrero se extendió bastante más en su concepto: “Estamos un poco amargos porque bien pudimos ganar si no nos hubieran anulado ese gol. Más allá de ello, creo que me estudiaron muchísimo porque nunca me dejaron mano a mano con el lateral, sino que tenía hasta tres jugadores encima. Sin duda son cosas para analizar y corregir en los entrenamientos”.

El defensor de nacionalidad ecuatoriana destacó lo que fue el rival colombiano en este cotejo de Copa Libertadores 2024: “Sabemos que tenemos muchas cosas por mejorar si queremos clasificar a octavos en esta Copa Libertadores que es nuestro objetivo a corto plazo. Junior es un equipo intenso que trata de hacerse sentir de local más aún ahora que venía de ganar de visita”.

¿Para qué está Universitario de Deportes esta Copa Libertadores?

A su vez, Segundo Portocarrero siente que harán una gran carrera dentro de la Copa Libertadores. Siente que pueden lograr resultados sumamente sorpresivos para quienes hoy no confían en Universitario de Deportes a principio de temporada: “Hemos formado un buen grupo, estamos unidos y no tengo duda que en esta Libertadores vamos a dar mucho de que hablar”.

¿Cuánto vale actualmente Segundo Portocarrero?

Llegó como una solución para la banda izquierda, y terminó siendo una completa realidad. Segundo Portocarrero al día de hoy está costando aproximadamente 500 mil euros, según cuenta Transfermarkt. A los 27 años es su primera oportunidad en el extranjero, y la está aprovechando de la mejor manera posible en este caso.

¿Cuánto vale actualmente Rodrigo Ureña?

Por el lado de Rodrigo Ureña, es una realidad absoluta, porque con la renovación de tres años. El volante chileno a sus 31 años está tazado en 850 mil euros según Transfermarkt. Demostrando que el tiempo no pasa en forma negativa y compite al más alto nivel en un conjunto como el merengue a nivel continental.