Desde que Ricardo Gareca asumió la dirección técnica de Chile se instauró una gran polémica. Y es que el entrenador antes había estaado con Perú, y que ahora firme contra el mega rival no hizo mucha gracia. Es más, varias personalidades salieron a decir que el ‘Tigre’ ya no sería considerado un héroe luego de irse con la ‘Estrella Solitaria’.

Pero parece que ahora Ricardo Gareca, al mando de Chile, no olvida su tiempo en Perú y tampoco lo que pasó. Recordando que Perú y Chile jugaron vibrantes encuentros, habría llegado la información que el ‘Tigre’ borró a dos héroes de Chile por que lo ofendieron cuando él trabaja con Perú.

Siendo los nombres Gary Medel y Arturo Vidal, el ‘Pitbull’ fue uno de los que habló ante los medios: “Hace 17 años que estoy yendo a la Selección, pero es respetable. Son decisiones del cuerpo técnico y voy a trabajar para un nuevo llamado. Voy a estar disponible para todo”.

Por su lado, Ricardo Gareca tampoco se quedó callado y explicó la razón por la que no convocó a Gary Medel ni a Arturo Vidal a Chile: “Que no haya sido convocado no significa que no vaya a estar en futuro. Me he comunicado con todos y no lo he asegurado nada a nadie. Lo hice a modo de presentarnos, de tantos enfrentamientos, de tantos analizarnos en todo aspecto. No está descartado ningún jugador en todo el proceso”.

Habrá que ver qué pasa más adelante con todo el tema de Ricardo Gareca en Chile y si es verdad que dejó afuera a Gary Medel y Arturo Vidal porqué lo habrían ofendido en el tiempo en el que él estuvo en Perú. Ahora Chile de Ricardo Gareca chocará ante Perú por la fecha 1 de la Copa América en Estados Unidos. Un partidazo que traerá muchas situaciones.

¿Hasta cuándo tiene contrato Ricardo Gareca en Chile?

Ricardo Gareca tiene contrato en Chile hasta junio del 2026. Firmando así hasta el final de las Eliminatorias Sudamericanas, el ‘Tigre’ buscará clasificar al país de la ‘Estrella Solitaria’ a un Mundial tras nueve años de ausencia.

¿Cuánto gana Ricardo Gareca en Chile?

Ricardo Gareca gana 3 millones de dólares en promedio al mando de Chile. Siendo esa la cifra que se embolsaba en Perú, no se espera que el ‘Tigre’ esté por debajo de su monto habitual.