La Selección de Perú cayó goleada contra Brasil en las eliminatorias, pero la peor noticia para la ‘Bicolor’ no llegó solo con el resultado del partido, sino con los jugadores que pierde el equipo de Jorge Fossati para enfrentar a Ricardo Gareca en el mes de noviembre.

En la jornada 11 de las Eliminatorias, la Selección de Perú no podrá contar en su once con jugadores como Pedro Gallese y Bryan Reina. Ambos futbolistas vieron la tarjeta amarilla contra Brasil y ahora no estará en el encuentro que se jugará contra Chile el 15 de noviembre.

Bryan Reina había entrado en el once de última hora para reemplazar a Álex Valera, quien se lesionó de último momento. El jugador del Belgrano de la Liga de Argentina cometió una falta en los primeros minutos y se ganó una tarjeta amarilla.

Por otro lado, Gallese se ganó una tarjeta amarilla por reclamarle al árbitro tras los penales para Brasil. El arquero es la máxima figura del equipo nacional bajo los palos y ahora Fossati se queda sin él para el partido contra Ricardo Gareca y la Selección de Chile.

Gallese es uno de los capitanes de Perú. (Foto: GettyImages)

La baja de Gallese es un problema, sin duda, para Jorge Fossati, que ahora tendrá que “apostar” o por el experimentado Carlos Cáceda de Melgar, o la figura de Universitario Diego Romero. Son las dos opciones para el entrenador uruguayo en la ‘Bicolor’.

El regreso de Ricardo Gareca a Perú

El partido entre Perú y Chile el próximo 15 de noviembre le abre las puertas al regreso más esperado de los últimos años. El ‘Tigre’ que tanta historia hizo con ‘La Bicolor’ volverá al país a enfrentar a su ex equipo. Esto se evitaría si el mismo es despedido o acuerda su salida en estas semanas.

Encuesta ¿Qué jugador extrañará más la Selección de Perú? ¿Qué jugador extrañará más la Selección de Perú? YA VOTARON 0 PERSONAS

Así quedó la tabla de posiciones de las eliminatorias