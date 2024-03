Corazón peruano con todas las letras es lo que tiene Gianluca Lapadula, quien llegó recién a tierras peruanas con una acción digna de imitar porque así tiene que ser. Muchas veces se reclamó que la Selección Nacional no tenía compromiso, habían jugadores falto de responsabilidad, y a este muchacho todo eso le sobra. Es más, fuerza para estar más tiempo con los compañeros.

Gustavo Peralta contó en su cuenta de Twitter todo lo correspondiente al atacante ex AC Milan y Genoa de Italia. Quien con comportamientos dignos de imitar, hace más grande su nombre “Gianluca Lapadula adelantó su llegada a Perú. Lo hizo hoy muy temprano y se une a los trabajos en Videna. En un par de horas arriba Advíncula y Trauco. Mientras que Quispe y Sonne lo hacen por la tarde-noche”.

La idea es que tenga tiempo de trabajo con el profesor Jorge Fossati, quien solo ha tenido palabras de elogios para él y Paolo Guerrero. Ambos son los llamados a comandar al equipo de todos en esta faceta de Amistosos Internacionales. Un poco más atrás y con ganas de hacerse un espacio, está Alex Valera, pero sabemos bien que entre Lapa y el Depredador sale el titular.

El hincha solo tiene palabras de elogio para Gianluca Lapadula, quien en poco tiempo se metió en sus corazones. Muy aparte por dejar todo en la cancha, también tiene estos ejemplos de profesionalismo y eso es valorable al ciento por ciento. El fanático de la calle, que acude a los estadios o está en redes sociales, no le regala el aplauso a nadie. Por eso, funciona se entiende lo del Lapagol.

¿Qué dijo Gianluca Lapadula antes de su llegada a Perú?

El delantero estrella de La Blanquirroja habló en Italia con Diario Depor, sobre su relación con otro histórico del equipo de todos: “Le escribí un mensaje a Christian Cueva; todavía no me ha contestado. Le deseo lo mejor al ‘Cholito’. Ojalá que podamos ir a cenar, me encantaría. Le mando un abrazote muy grande”.

¿Qué ha dicho Gianluca Lapadula sobre su relación con el Perú?

El hijo de Doña Blanca, mencionó en América Televisión en otra conversación, sobre su amor hacia el país que lo abrazó desde un comienzo. Gianluca Lapadula, más feliz que nunca: “Desde que llegué al Perú me han recibido de manera increíble, me hicieron sentir bien y les estaré agradecido toda mi vida”.

¿Cuáles son los convocados por Jorge Fossati en la Selección Peruana?

Porteros:

Gallese

Romero

Cáceda

Solis

Defensores:

Santamaría

Noriega

Araujo

Corzo

Callens

Abram

Ascues

Volantes:

Advíncula

Polo

Cartagena

Távara

Sonne

Trauco

Peña

López

Castillo

Quispe

Delanteros:

Grimaldo

Zanelatto

Reyna

Lapadula

Guerrero

Valera

Flores

Rivera