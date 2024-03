Hoy por hoy está todo en internet, y es muy difícil no saber lo que está pasando dentro de una organización que está dispuesta a delinquir en el deporte rey. Por eso, la palabra de un ex integrante del fútbol peruano, que supo trabajar en Copa Libertadores, y otros grandes torneos, cae precisa. Entérate de todo lo que puede estar sucediendo ahora mismo en el campeonato local.

El ex árbitro internacional Fernando Chappell disparó en Latina TV, mediante su canal de YouTube. Donde acusó a los encargados de hoy impartir justicia en Liga 1, señalándolos de forma directa por su accionar dudoso y peligroso en la profesión: “Es cierto. Tengo seis audios y videos de árbitros ‘arreglando’ partidos. Otros ya están cansados de eso y lo quieren hacer público”.

Fernando Chappell con autoridad de haber sido ex referee FIFA, pega fuerte: “Esos jueces deberían estar en la cárcel por rateros. Lo sabe la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la gente de ahí lo sabe, tienen los nombres. La comisión anterior sacó a cinco personas y todos volvieron. En el país, la gente que no camina correctamente son los que tienen mayor beneficio, y los que luchan y son transparentes, los dejan de lado. Yo no tengo miedo a decir nada”.

Para el ex juez principal, la situación está para ser denunciada de forma inmediata, pero guarda recaudos también: “Esto no es nuevo, hay tarifas en partidos de Copa Perú y fútbol profesional. ¿No te acuerdas de Miguel Santivañez? ¿De dónde sacan un departamento nuevo, casa nueva? La gente lo sabe, la Federación lo sabe. Tiene los nombres. La comisión anterior sacó a cinco personas, todas volvieron”.

Se animó a disparar contra un árbitro que hace mucho no está en primera división y lo recuerdan bien en Alianza Lima. Una vez le expulsó a varios jugadores en un duelo por Liga 1 contra el Real Garcilaso (hoy Cusco FC): “Ese (Ramón) Blanco, hermano. No se llevó el Estadio Nacional porque era de cemento. Ahora está en el fútbol playa para enterrar la plata”.

¿Se sabe en el fútbol peruano sobre esta corrupción?

Apuntando a los responsables de estos hechos también: “Hay corrupción en la Conar. Hay un grupo de gente que no se da cuenta de que lo que está haciendo perjudica al país, pero no les interesa, lo único que quieren es meterse el dinero al bolsillo y tienen sus satélites para que los cuiden. Entonces, no permiten que salga (Daniel) Ureta o (Sebastián) Lozano (árbitros actuales), porque si salen, ellos quedan relegados. Es duro lo que les digo, pero yo por gusto no he estado años metido ahí”.

¿Quiénes son los responsables de la corrupción en Perú?

No dijo nombres precisos aparte de lo que dijo de Ramón Blancos: “Yo sé perfectamente el tema. Hay muchas ‘manzanas podridas’ y tienes que sacarlas. Pregúntales a los dirigentes del norte, sur, centro y oriente quiénes son estas personas y te van a decir que arreglaban partidos. Lo que pasa es que en el Perú no quieren decir la verdad porque les da miedo, ya que si lo dices, te sacan del sistema”.