Desde la Selección Peruana se prendieron las alarmas cuando lo vieron cojo, con un hielo en la zona del tobillo y se marchó para Brasil. Paolo Guerrero después de su percance físico, donde recibió una dura entrada en el partido entre Sport Boys y César Vallejo por Liga 1. Habló de todo lo que pasó en estas últimas semanas, desde su lesión, hasta el momento donde se sintió mejor.

Paolo Guerrero charló con ATV Noticias, donde explicó en qué estado se encuentra: “Todavía tengo un hematoma, a la hora que me hacen el drenaje siento un poco de dolor, pero ha bajado bastante la hinchazón. Los dos primeros días (tras duelo ante Sport Boys), se me hinchó mucho, no podía mover los dedos, me preocupó mucho, justamente me hicieron rayos X, felizmente no arrojó ninguna lesión”.

El secreto está en el trabajo, la constancia, y la disciplina para no dejarse vencer por los dolores constantes, dice Paolo Guerrero. En esta entrevista previa a los partidos con la Selección Peruana: “Conforme a eso comencé a hacer fisioterapia en Río de Janeiro, tuve que viajar por la familia, pero ya me encuentro en condiciones para trabajar con normalidad”.

Otro asunto mencionado, fue la salida de Roberto Mosquera de la Universidad César Vallejo. El entrenador no va más en el equipo de Paolo Guerrero, y este lo sintió mucho desde lo personal: “Yo no sabía, le mandé un mensaje al ‘profe’ sobre el problema que tiene en la ciática. Yo pensé que su salida había sido por tema de salud, pero el ‘profe’ me dijo otra cosa”.

¿Qué hace ahora Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero está entrenando varios días en VIDENA bajo las órdenes de Jorge Fossati, quien se mostró muy cercano al buen Depredador. Sabe bien que es su capitán en primera línea, después están otros referentes, pero con él va a la guerra como se dice. Ahora, dependerá de cómo maneje todo el técnico uruguayo, para ver si lo pone alguien estelar, o es un añadido estelar para recambio generacional de plantel.

¿Qué dijo el infractor de Paolo Guerrero?

Juan Morales, capitán de Sport Boys tocó el tema de la supuesta lesión de Paolo Guerrero después de ese partido contra la Universidad César Vallejo: “Siempre voy a todas las pelotas con todo el mundo así. Me caracterizo por ir fuerte a todas las jugadas, para cada dividida ganarla. Si mucha gente quiere hacer polémica, no es lo indicado”.

¿Paolo Guerrero será baja con la Selección Peruana?

Los siguientes partidos del combinado patrio serán ante Nicaragua y República Dominicana, todavía no se sabe si Jorge Fossati tomará la determinación de usar a Paolo Guerrero. Si no está al 100% de sus capacidades, seguramente lo hará esperar en zona de suplentes. Tiene que competir fuerte con Gianluca Lapadula, quien viene desde Italia.