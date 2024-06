A horas de conocer la lista final de Perú para la Copa América 2024, Jorge Fossati es plenamente consciente que tiene a 28 jugadores y solo podrá inscribir a 26. En ese sentido, uno de los que no ha tenido minutos en los amistosos es Christian Cueva. Estando en duda su permanencia, el técnico habló sobre el tema.

Tomando la palabra tras el partido ante El Salvador, en el que Perú venció 1-0 con gol de Edison Flores, el técnico Jorge Fossati habló sobre la presencia de Christian Cueva en la Copa América 2024: “Él venía recuperándose bien, pero igual estamos en el día a día. Ayer le practicaron otro examen médico, para quedarnos más tranquilos, y él sigue evolucionando muy bien. Tiene buenas posibilidades de entrar en la lista”.

Con estas palabras Jorge Fossati le abre la puerta a Christian Cueva para que pueda quedar en la lista final de Perú para la Copa América 2024. Si fuera así, el técnico tendría que mirar en otro lado para ver a los dos jugadores que quedarán fuera.

Aunque otra noticia empezó a ganar relevancia en la red social X. Firmada por el periodista Carlos Univazo, el hombre de prensa, a través de su usuario @Carlosu67, habló sobre Christian Cueva en la Copa América 2024: “Me dijeron: ‘Si Cueva no juega ni un minuto hoy, y dalo por hecho eso, no será inscrito en la Copa’. Entonces, conclusión, Cueva no va”.

Cueva jugando para Perú. (Foto: IMAGO)

Faltando pocas horas para que se cumpla el plazo y los países brinden la lista final para la Copa América 2024, Jorge Fossati tendrá que definir a qué dos jugadores deja fuera. Pero por lo que dice tal parece que Christian Cueva sí estará con la delegación.

¿Cuánta gana Christian Cueva?

Christian Cueva ganaba 70 mil dólares en Alianza Lima, su último club con sueldo. Estando actualmente en la temporada 2024, el volante de 32 años terminó su vínculo con Al Fateh de Arabia y se viene recuperando de una lesión.

¿Cuánto cuesta Christian Cueva?

Christian Cueva cuesta 550 mil euros según Transfermarkt. Contando con 32 años, actualmente el volante no tiene club luego de desligarse de Al Fateh de Arabia.