La Selección Peruana sufrió una dolorosa derrota de 2-0 ante Argentina, desatando una serie de comentarios y controversias entre los seguidores. Uno de los puntos de discusión fue la actitud de Paolo Guerrero, por lo cual Luis La Fuente, histórico jugador de la Bicolor y Boca Juniors, dejó un par de consejos categóricos para el capitán.

La Fuente expresó su descontento en una entrevista para el diario Depor y lanzó frases que invitan a la reflexión. En sus palabras, cuestionó la actitud del capitán de la Blanquirroja, señalando que, como referente del equipo, no debería entrar en discusiones con el entrenador, Juan Reynoso. Además, sugirió que, si Guerrero no tolera que lo toquen, sería mejor que se quedara en casa.

“Es un referente que se pone a discutir con el técnico (Juan Reynoso). Aparte que tiene treinta y tantos años, yo me retiré a los 29 años. ¿Quién lo dirige? Gente que tenía miedo de jugar al fútbol. No hay dirigentes que hayan pisado los campos deportivos. No te molestes, estás jugando por Perú. Rompe y cierra bocas. Si no te gusta que te toquen, quédate en tu casa”, afirmó La Fuente.

El exfutbolista también enfatizó la importancia de la comunicación entre jugadores y entrenadores, destacando que, si alguien desea defender a un compañero, debe hacerlo en privado, no en público, ya que el capitán es un ejemplo para el equipo.

“En el fútbol, el que no jugó también puede hablar de fútbol, pero estoy viendo todo al revés. Los que saben de fútbol están metiendo la pata. Si tú quieres sacar cara por el jugador, tienes que conversar con el técnico después. A solas, no delante de todo el mundo. El capitán predica con el ejemplo, yo tuve grandes capitanes como Héctor Chumpitaz, José Fernández, soy vinagrillo cuando tengo que serlo, pero también me siento contento cuando le va bien a la selección”, indicó.

Estas declaraciones surgieron en respuesta a la incomodidad manifestada por Paolo Guerrero ante las críticas que había recibido. Ya que señaló que muchos nunca habían jugado al fútbol y, por lo tanto, carecían de la experiencia necesaria para evaluar su desempeño en el campo.

“Hay comentaristas que critican mucho y nunca han jugado al fútbol, nunca han pisado una bola ni conocen lo que es una pelota. ¿A quién le han ganado?, ¿cuándo han jugado?, ¿cuándo han pisado una cancha de fútbol?, ¿han metido un gol?”, expresó el Depredador.

¿Cómo le va a Paolo Guerrero en la Selección Peruana?

El delantero peruano Paolo Guerrero ha participado en 113 partidos y ha anotado en 39 ocasiones, convirtiéndose en uno de los referentes en la Blanquirroja.

¿Cuántos goles ha anotado Paolo Guerrero en las Eliminatorias al Mundial 2026?

Hasta el momento, el atacante peruano Paolo Guerrero ha disputado cuatro partidos con la Selección Peruana, pero no ha logrado marcar en ninguno de ellos.