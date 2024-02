Paolo Guerrero está en Trujillo, disfrutando su primer día con camiseta de la Universidad César Vallejo. El delantero peruano está listo para poder competir con su nueva camiseta, dejando atrás toda la serie de discusiones que se vieron por su negativa a cumplir contrato. La idea es ahora romperla toda, para olvidar los malos tragos vividos recién. Ahora, en Alianza Lima están felices por este hecho aunque no parezca.

Un representante neto e histórico del equipo del pueblo está tranquilo. Después del clásico habló el Patrón Velásquez, ícono absoluto en la historia de Alianza Lima, por todo lo que logró. Se le preguntó ahí por Paolo Guerrero y casi lo sepultó como solo él lo sabe hacer: “Paolo prácticamente está con cierta edad realmente. De hecho, por los años es bien difícil jugar bien”.

Para Don José Velásquez el tema es muy sencillo, el tema de Paolo Guerrero es más un aspecto de show, siempre estuvo en contra de la contratación de jugadores con tanta edad para su Alianza Lima. Es más, antes fue bastante duro con El Depredador y lo mandó a retirar cuando el futbolista estaba sin equipo, previo a su paso por la Liga Deportiva Universitaria de Quito.

“Paolo Guerrero ya tiene que retirarse hermano, honestamente. Ya prácticamente camina, no corre, no marca, no hace nada. ¿Ya cuántos años tiene Guerrero? Tiene como 37, 38 años, ya a esa edad no va a poder correr más de lo que ha estado haciendo”. En una charla con el reconocido periodista deportivo, Juan Carlos Esteves, prácticamente lo sepultó. Y ahora su discurso mucho no cambió como podemos notar.

Regresando al presente, Don José Velásquez en una charla breve Tato y Luis, canal de YouTube, también analizó el presente de su equipo: “Ha ganado el que realmente ha jugado mejor (Universitario en el último clásico por Liga 1). No veo en Alianza Lima que marquen la diferencia, ninguno de los jugadores. Es para preocuparse, tienen que conseguir jugadores que marquen la diferencia y no veo a ninguno. Hay extranjeros que no suman nada”.

¿Quién es El Patrón Velásquez?

José Velásquez, conocido como “El Patrón de Alianza Lima”, es un exfutbolista peruano que se desempeñó principalmente como mediocampista defensivo. Es considerado una leyenda del club de fútbol Alianza Lima, uno de los equipos más populares de Perú. A sus 71 años es embajador del conjunto íntimo, siempre presente en las actividades oficiales.

¿Por qué le decían El Patrón Velásquez?

Don José Velásquez es recordado por su liderazgo en el campo, su entrega y su dedicación al equipo. Durante su carrera, defendió los colores de Alianza Lima en numerosas ocasiones, se ganó el cariño y el respeto de los aficionados victorianos. Su apodo de “El Patrón” refleja su estatus icónico dentro de la institución. También supo hacerse un nombre con la Selección Peruana.