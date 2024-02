El nuevo jugador de Universitario de Deportes sonrió, contento, y feliz por lo vivido en el clásico del fútbol peruano. Jugando ante Alianza Lima demostró estar en un buen momento con su nuevo equipo, haciendo jugar y mostrando mucha garra como le gusta a sus nuevos hinchas. Jairo Concha se comportó al nivel de lo que se pide en este tipo de cotejos.

Por eso, cuando le preguntó la prensa cómo se sintió, chocando contra su equipo del pasado reciente, Alianza Lima. Respondió con una paz y alegría en su alma, con una reflexión bastante importante para los hinchas de Universitario: “Yo no me sentí dubitativo la verdad, pero bueno, no escuchaba a la hinchada, cuando uno juega se enfoca en el partido, así que nada que ver”.

De la misma manera, Jairo Concha también reflexionó sobre lo que pasó en cancha: “Fue un partido tranquilo, sabía que me enfrentaba a mi ex equipo, pero eso no tiene nada que ver, creo que ahora tengo que estar en Universitario y tengo que dar lo mejor para mi club. Lo hemos hecho bien, pero se puede hacer mejor, aún tenemos que entendernos mejor con Cancha, pero esperemos que con el pasar de los partidos se dé”.

La “U” no tuvo los mejores minutos en cancha, pasaron malos momentos, expone el volante: “Lo sufrimos mucho, si bien Alianza tuvo el balón, pero nosotros lo complicamos con las contras, ganamos los segundos balones y creo que eso fue importante para llevarnos el triunfo. Sabemos que estamos punteros, pero no tenemos que desistir, de hecho el campeonato es largo ahora, nos toca un rival igual de complicado que Alianza, así que ya tenemos que preparar el partido el lunes”.

¿Por qué salió del clásico entre Alianza Lima y Universitario?

Jairo Concha también concluyó que pudo haber jugado un poco más ante Alianza Lima. Pero Fabián Bustos buscó el bien común para Universitario de Deportes, por eso lo tuvo que sacar para la zona de suplentes: “La amarilla fue importante para que me saque del partido. El ‘profe’ decidió cuidar al equipo. En el primer tiempo habíamos encontrado espacios. Fui exjugador del club. Estoy tranquilo porque todos los compañeros me respaldaron”.

¿Cómo le fue a Jairo Concha en Alianza Lima?

Recordemos que Jairo Concha jugó un total de tres temporadas con Alianza Lima, donde fue campeón en dos años seguidos. Demostrando ser un jugador de valiosa importancia para los íntimos de La Victoria. Con todo eso, se ganó algunos comentarios en contra, por su paso a Universitario de Deportes después de quedar libre de contrato. Cruzando la vereda sin ningún pendiente a pulir.

¿Cuándo jugará Universitario de Deportes su siguiente partido?

Después de llevarse los tres puntos del gran clásico peruano ante Alianza Lima, Universitario de Deportes debe jugar por la cuarta fecha de Liga 1 ante FBC Melgar. Partido que se desarrollará el sábado 17 de febrero desde las (8:00 PM – HORA PERUANA) desde el Estadio Monumental “U”.