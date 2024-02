Paolo Guerrero es así, no se puede negar que te entrega absolutamente todo en cancha, pero si no desea estar, posiblemente haga hasta lo último para poder conseguir lo que desea. Es un crack, un divo, una persona superior dentro del fútbol peruano. Hace unas horas se confirmó que no deseaba continuar en la César Vallejo, y ese tema ahora sacó más detalles al respecto.

Resultado que Paolo Guerrero fue el principal protagonista del periodista Franco Lostaunau. Quien en su cuenta de Twitter mencionó que tenía información real sobre el delantero nacional, quien no estaba del todo seguro de llegar a la Universidad César Vallejo. Después, apareció una parte del contrato, donde se puede ver la firma del club y la institución. No bastante con eso, llegó la otra parte.

El presentador de SportsCenter logró ampliar su dato, con un relato más personal, después de poder conversar con el protagonista de la novela más fuerte de los últimos años en el Descentralizado: “No está 100% confirmado su llegada a César Vallejo. Paolo me dejó claro que a él sí le gustaría jugar ahí, pero por temas ajenos a él, extra futbolísticos, familiares, se le complica ir”.

Lostaunau soltó otro apartado más, el cual no le gustará nada a la Universidad César Vallejo como club: “Quiere entablar conversaciones con los Acuña para deshacer el contrato. Lo primero que quiere hacer es resolver ese tema antes de hablar de Colo Colo, Alianza Lima, LDU, etc. No es un tema fácil, hay un contrato sobre la mesa y la Vallejo va a querer que se respete”.

Los motivos familiares pueden ser muchos, en la semana se habló sobre lo que podría significar vivir en el norte del país sin las comodidades a las cuales está acostumbrado él y su entorno más cercano. Ese sería uno de los tantos detalles, porque ahora Paolo Guerrero está en una faceta más familiar, entonces ahí la decisión no sería única y personal. Hay que hilar fino en ese sentido, para entender lo que puede pasar pronto.

Paolo Guerrero no quiere seguir en César Vallejo:

Todo esto deja la puerta abierta para su llegada a Alianza Lima, siempre y cuando pueda salir del contrato firmado por la Universidad César Vallejo. Lo que está haciendo el ex delantero formado en el Bayern Múnich, no está nada bien, porque desconocería todo lo que acordó en su momento. Siendo la sensación absoluta dentro del mercado de pases nacional, para después desdecirse en todos los idiomas posibles.

¿Por qué sería Alianza Lima su nuevo equipo?

Franco Lostaunau en el anterior, los detalles sobre el famoso equipo grande de capital que lo quiere contratar. Después de haber perdido por 1-0 ante Universitario de Deportes en el clásico del fútbol peruano. Entonces, Paolo Guerrero ahora tendrá que rodearse muy bien, para conseguir salir de Trujillo contractualmente hablando, porque aún sigue en Brasil.