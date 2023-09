El nombre más mencionado dentro del ambiente deportivo local es el del volante de Alianza Lima. Para los hinchas blanquizales, Jairo Concha está llamado a ser el jugador con mayor proyección de las últimas temporadas. Después de dos títulos, está haciendo una positiva.

Jairo Concha termina contrato a final de este 2023, pero no se saben certezas sobre su futuro, debido a que el contrato está en su poder. Solo faltaría la firma del ex Universidad San Martín, quien debe decidir, de una vez por todas, su futuro a largo plazo. Cuestión de tiempo, dicen algunos.

Ahora, yendo al plano deportivo, es bueno saber cómo se encuentra el enganche: “Ante Unión Comercio demostramos que no solo estamos preparados para manejar un resultado positivo en pleno partido, sino también en la adversidad. Creo que muy pocas veces nos habían adelantado en Matute, pero lo supimos revertir con el apoyo de todos. Estoy muy contento por el equipo porque está respondiendo hasta en los momentos más complicados”.

Esta charla se dio en exclusiva para Alianza Play, donde los jugadores son abordados con temas de interés, contenido especial para los hinchas: “Estoy contento por cómo vengo jugando, el equipo me está ayudando a sacar mi mejor versión, y creo que no solo yo sino cualquiera del plantel puede hacer jugar a Alianza. Ahora solo queda trabajar muy fuerte para el siguiente partido ante Mannucci en Trujillo”.

Como broche de oro, apuntó a lo que está viviendo ahora, es parte de un excelente de Alianza Lima en líneas generales: “Físicamente me siento bien, felizmente la lesión no me afectó mucho porque vine trabajando muy fuerte para no perder el ritmo competitivo, igual tengo que mejorar para seguir sacando mi mejor versión”.

Alianza Lima con Jairo Concha de titular seguramente como pieza clave, trabaja de cara a la subsiguiente fecha, esta jornada le toca descansar. Luego, el domingo ante Carlos A. Mannucci en Trujillo, jugará un duelo complejo por Liga 1. Si desea seguir cabalgando para ser campeón absoluto, solo servirá el triunfo.

¿Quién es el entrenador de Alianza Lima?

Alianza Lima actualmente está a cargo del entrenador uruguayo Mauricio Larriera. El estratega llega de ser campeón con Peñarol y vuelve a la institución íntima luego de haber sido asistente de Gerardo Pelusso en la temporada 2007.

¿Qué jugadores se incorporaron al plantel de Alianza Lima para la temporada 2023?

Con el objetivo de lograr el tricampeonato de la Liga 1 este 2023, Alianza Lima realizó varias incorporaciones. Entre futbolistas nacionales y extranjeros, el cuadro íntimo contrató a Carlos Zambrano, Christian Cueva, Bryan Reyna, Jesús Castillo, Gabriel Costa, Pablo Sabbag, Andrés Andrade y Santiago García.

¿Qué jugadores se fueron del plantel de Alianza Lima para la temporada 2023?

Teniendo como objetivo el tricampeonato de la Liga 1 este 2023, Alianza Lima tuvo que dejar ir algunos jugadores para tener plazas para sus nuevos fichajes. Así pues, se fueron del cuadro de La Victoria Arley Rodríguez, Pablo Lavandeira, Aldair Fuentes, Christian Ramos, Oslimg Mora, Wilmer Aguirre y Édgar Benítez.