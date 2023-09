Las estrellas del Manchester United que no fueron convocadas para jugar vs. Bayern Munich

Después de la última derrota del Manchester United frente al Brighton por 3-1 en la quinta jornada de la Premier League, se vivieron momentos de mucha tensión en el equipo de Erik ten Hag.

Según diferentes informes provenientes de Inglaterra, hubo enfrentamientos en el vestuario tras la caída entre cuatro futbolistas. Allí se mencionan a Bruno Fernandes, Scott McTominay, Lisandro Martínez y Victor Lindelof.

Luego de estos días de tumulto, el entrenador de los Diablos Rojos se encontró con una preocupante situación de cara al partido ante el Bayern Munich, por el debut de la Champions League.

¿Qué jugadores no convocó Ten Hag para enfrentar al Bayern Munich?

Harry Maguire, por una lesión que no fue confirmada por el club, no estará presente en el debut de Champions del Manchester United. El inglés se suma a Raphael Varane y a Mason Mount, quienes no llegaron a recuperarse a tiempo de sus respectivos malestares.

De esta manera, el United tendrá pocos defensores de cara al durísimo partido ante el Bayern. Jonny Evans, Víctor Lindelof, Lisandro Martínez, Sergio Reguilón y Diogo Dalot forman ese pequeño listado.

¿Cuándo juega el Manchester United vs. el Bayern Munich?

El Bayern Munich recibirá al Manchester United, en el duelo más esperado de la primera jornada de la Champions League 2023-24 (Grupo A), este miércoles, 20 de septiembre.

La zona la terminan de conformar el FC Copenhague y el Galatasaray.