El debut de un futbolista con camiseta nueva debe ser una sensación bastante llamativa, en el caso de Jairo Concha se debe haber multiplicado por un millón esa sensación como tal. Dejó Alianza Lima donde fue feliz, ganó cosas, terminó siendo importantísimo para la institución blanquiazul, pero había un pendiente importantísimo. No disfrutaba como hincha, como ahora lo hacen en Universitario de Deportes.

Jairo Concha se mostró feliz, contento, realizado, y enfocado en poder encontrar una regularidad con la camiseta del equipo de sus amores. Así es como se presentó, en el último partido de la Noche Crema 2024 ante Coquimbo Unido. Club que llegó para estropear la fiesta en cancha, siendo un resultado incómodo para los seguidores, un empate 1-1 con una situación anecdótica, que queda atrás.

Volviendo al rendimiento del volante ex Alianza Lima, sumó bastante al ver un mediocampo con futbolistas entrados en edad como lo son Martín Pérez Guedes y Horacio Calcaterra. Se mostró como una rueda de auxilio absoluto Jairo Concha, llevándose varios aplausos por sus intervenciones con balón, pero también con esos movimientos para poder crear espacios sin pelota.

Esto último quizás no se veía tanto en Alianza Lima, y es lo que más termina sorprendiendo. Además, a la dinámica común que le impone a su juego, se le vio algo más de raza a la hora de marcar. Siendo un punto clave lo mencionado, porque hablamos de un ítem que disfruta demasiado el hincha de Universitario de Deportes en la tribuna. Aprobado al ciento por ciento Jairo Concha, quien estuvo viviendo un sueño de niño.

¿Qué dijo Jairo Concha sobre su debut en Universitario?

Así lo contó después del partido: “Los minutos que entré me sentí cómodo en el campo, por más que tenga 10 días entrenando. No pudimos ganar en la presentación, pero el equipo mostró cosas buenas para ir por el objetivo este año. El profe nos pidió eso, creo que es el juego que estaba planteando. Entramos Yuriel y yo aceptablemente y tratamos de crear para ayudar al equipo”.

Terminando su partido debut con camiseta de Universitario de Deportes, con una reflexión deportiva: “Creo que mi juego es más asociativo. De hecho me asocié con los volantes, vine a recibir y fui yo el que transportó el balón a los delanteros. El balón parado es algo que también me caracteriza. Creo que en todos los años que he jugado casi siempre he sido el encargado del balón parado, también hay que mejorarlo con el equipo para sacar provecho de eso”.

¿Cuánto vale Jairo Concha actualmente?

Después de salir de Alianza Lima, el volante de 24 años espera mejorar sus números en todo sentido con Universitario de Deportes. Está valorizado en 900 mil euros aproximadamente, además, se puede ver que se encuentra en el pico más alto de su carrera en el sentido de costo de ficha. Enhorabuena por el futbolista.