Ricardo Gareca dejó un legado imposible de borrar, podrán decir muchas cosas al respecto, pero quien más lo conoció, fue su ex dirigido, Jefferson Farfán. La Foquita en su programa de YouTube, donde conversó con Alberto Rodríguez, y Rinaldo Cruzado. Acompañado como siempre por su compadre, Roberto Guizasola, quien le puso la cuota de humor a un momento serio, reflexivo del 10 de la calle.

Jefferson Farfán mencionó: “¿Sabes qué es lo importante? Terminaban los partidos y él hacía sus estadísticas con el equipo de trabajo que tenía. Ponía las estadísticas y te comparaba con los mejores del mundo. Por ejemplo, Alberto Rodríguez con Thiago Silva. ‘¿Por qué él quitó cinco pelotas y tú quitaste cuatro?’ Con Casemiro: ‘¿Por qué él pateó seis veces al arco y tú pateaste tres?’ Obviamente, tú al siguiente partido tenías que ir mejor que el jugador que te tocaba”.

La Foquita no se guardó nada, y contó cuando El Tigre lo bajó de una convocatoria de la Selección Peruana. Ricardo Gareca no se casaba con nadie, por eso logró todo lo que ya se conoce con el Perú en su proceso profesional: “De verdad, negro, hasta lágrimas tiré. No me llevó a la Copa América de Estados Unidos, y yo estaba medio lesionado, pero me sentía seguro en que iba a ir”.

Jefferson Farfán continuó con el relato, donde quizás se sintió más vulnerable que nunca. Ricardo Gareca sabía que tenía que tener a sus mejores jugadores, por eso tomó una radical decisión que le sirvió a todos los futbolistas que estaban ahí: “Me llamó a su sala y me dijo que no me iba a llevar: ‘No estás bien al ciento por ciento’. Se me empezaron a caer las lágrimas y le dije: ‘Lléveme'”.

¿Qué hizo Ricardo Gareca con los indisciplinados?

“Tuvimos momentos difíciles en la selección peruana, hasta que llegó Gareca y empezó la fiesta. ‘Limpió’ a varios jugadores, yo fui el primero, ja, ja, ja”. Ya con algo de humor, el ex Schalke 04 y Lokomotiv en Europa, sonrió un poco con todo lo que le dio Ricardo Gareca a ese grupo de personajes, pesados y con bastante talento por explotar. Tenía el don de líder absoluto.

¿Cómo era Ricardo Gareca con sus jugadores?

La personalidad del ex entrenador de la Selección Peruana, era dura comenta Farfán: “Gareca es más terco. Se cerraba. Jugador que no estaba bien, con él no jugaba. Sea Farfán, Paolo, Pizarro, Alberto, Rinaldo… Por el ‘profe’ me quito el sombrero, porque aparte te enseñaba que tenías que estar al 120% para poder jugar en alta competencia. Nos cambió el chip a muchos jugadores”.

¿Qué decía Ricardo Gareca sobre Jefferson Farfán?

La relación entre el entrenador y el delantero fue muy emotiva, tenían enormes momentos. Esto dijo Gareca sobre La Foquita en su momento: “Le mandé un mensaje y él me lo respondió rápidamente. Le agradezco, un monstruo, de los mejores jugadores que me tocó tener en la vida. Y lo agarré en una época diferente, me hubiese encantado agarrarlo cuando recién comenzaba”.