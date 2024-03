Oliver Sonne estará siendo un jugador muy importante con el paso del tiempo, tendrá desempeños correctos, oportunidades de crecer y otros aspectos con la Selección Peruana. El jugador, por eso, recibió una especie de sermón por parte de Jorge Fossati en la última conferencia de prensa. Donde la idea principal, fue apoyar al jugador que recién llegó al universo deportivo en el país.

´

Jorge Fossati destacó lo que es el comportamiento de Oliver Sonne: “Yo no soy de andar contando todo lo que hago o dejo de hacer. Con Sonne nos comunicamos a través del coach (Erick Bravo) en enero. A pedido mío, una de las cosas que le dije era que tenía que venir con un español que no fuera catedrático ni mucho menos, pero que ya tenía que entender bastante más y poderse comunicar. Para un chico joven, culto como se ve que es él, eso no debe significar ningún esfuerzo extraordinario”.

Solicitó algo muy especial a sus futbolistas, para con el nacido en Dinamarca: “Mi pedido a los jugadores, a sus compañeros, delante de él, fue precisamente que le hablaran en español todo el tiempo. Eso lo iba a obligar a entender. ‘¿No entendiste esta vez? Que la próxima vengas mejor estudiado’. Si tienes ganas de venir, me parece que es lo lógico, ¿no? Que alguien que habla otro idioma se adapte a la selección de un país. No es un club, es la selección. Entonces, te tienes que adaptar al idioma del país al que perteneces porque eres nacionalizado y no que el país se adapte a ti”.

Pero saliendo de la broma, y el sentido divertido, porque fue quizás un poco de humor todo lo anterior. Jorge Fossati le dio todo el respaldo posible a Oliver Sonne, quien seguramente seguirá siendo un elemento considerable para la Selección Peruana: “Creo que ha puesto buena voluntad, si yo le estuviera dando el carnet de calificaciones le diría que debe estudiar más, el español, ¿no?”.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre Paolo Guerrero?

Sobre su capitán, tuvo también conceptos el entrenador uruguayo: “Tratándose de Paolo, una leyenda viviente, me gratifica más que en lugar de buscar su gol de forma obsesiva, en vez de jugar para Paolo Guerrero FC, él juega para Perú. Se esfuerza igual que Jesús (Castillo), quien tiene poco menos de la mitad de años que él. Así que la alegría pasa por ahí”.

¿Cuánto es el valor de Oliver Sonne actualmente?

Desde su excelente rendimiento en el fútbol danés de primera división, el valor en el mercado de Oliver Sonne, asciende hasta un millón doscientos mil de euros. Hoy en el Silkeborg IF de la Superliga, se viene haciendo un nombre muy interesante. Por eso es llamado a la Selección Peruana de Jorge Fossati.

¿Oliver Sonne jugará los próximos partidos de Perú?

Jorge Fossati también habló sobre los cotejos que vendrán por delante, nadie tiene asegurada su titularidad: “Sí, estamos planificando lo que será en junio y la intención es tener dos partidos. De hecho, hay dos partidos de fecha FIFA antes de la Copa América. La idea era hacer un partido acá (Perú), la primera fecha acá; la segunda, en Estados Unidos. Los rivales que estamos buscando, ya hay algo bastante concreto, y son sudamericanos”.