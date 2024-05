El entrenador de la Selección Peruana cuenta con un camino a seguir, donde el actor principal es el capitán histórico. Jorge Fossati sabe bien lo que puede hacer su pupilo, el nombre de este jugador es conocido por todos, sí, es Paolo Guerrero. Por eso, hay un plan especial que deben cumplir a corto plazo, de cara a la Copa América 2024 y principalmente, la Fecha FIFA internacional que se viene.

¿Paolo Guerrero estará en la Copa América 2024?

Mediante rueda de prensa luego de los entrenamientos en la VIDENA, Jorge Fossati expuso lo que siente sobre el gran capitán y el enganche nacional, dos personajes históricos: “Si Paolo Guerrero y Christian Cueva vuelven a su máximo nivel, estaremos haciendo algo muy lindo por el fútbol peruano. Paolo está bien, dentro de lo que se esperaba de su evolución, de a poco lo vamos a ir exigiendo”.

Paolo Guerrero pronto estará al nivel de sus compañeros, entrenando a la par de la Selección Peruana, señala Jorge Fossati: “Hoy tuvo trabajos mucho más fuertes que lo que hacía en su club y va respondiendo, pero no podemos pasarlo de cero a cien de un día para el otro. Veremos en la semana y, si Dios quiere, tenemos pensado el domingo terminarlo con una práctica de fútbol, que es donde ves estos detalles”.

Dentro de la VIDENA, se conoce que la idea es que Paolo Guerrero cumpla su proceso de recuperación absoluta, se ponga fino en lo físico y rendimiento. Eso dependerá de cómo lo trabaje Jorge Fossati en las siguientes semanas. La meta final es la Copa América 2024, a donde teóricamente debe llegar de la mejor manera. Mientras tanto, El Depredador está mentalizado en volver muy pronto.

Paolo Guerrero conversando con Jorge Fossati. (Foto: FPF).

¿Qué dijo antes Jorge Fossati de Paolo Guerrero?

El entrenador de la Selección Peruana, hace una semana, explicó: “Yo no dije que estaba convocado porque precisamente expliqué, te lo explico de vuelta, dije a tu colega que no era lo mismo la lesión de Yotún, desgraciadamente lo deja fuera de toda posibilidad, pero la lesión de Paolo no. Me seguís poniendo cara que vos tenés razón, pero estás equivocado porque esta lista es para la fecha FIFA, no es para la Copa América”.

¿Cómo va la recuperación de Christian Cueva?

Jorge Fossati en la reciente entrevista, también mencionó el presente de Aladino: “Ya está trabajando con pelota hace algunos días, se le ha ido graduando. A veces está solo. Ayer hizo un trabajo igual o más intenso que el de hoy. Si Dios lo permite, que no haya contratiempo, lo podremos seguir exigiendo progresivamente… y si eso ocurre, veremos, sin prometer nada, como mínimo queremos que siga con nosotros todo este periodo”.

Defendiéndolo que ahora mismo es jugador libre, por una decisión más personal, no por ser es un producto poco apreciable: “No tiene equipo porque quiere estar recuperado y así aceptar cualquiera de las bastantes propuestas que tiene. En el camino vamos a ver si lo que hace un mes era una locura. Pasa a no ser tanta locura y lo tenemos a la orden en la Copa América”.