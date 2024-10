En una especie de recuerdo, que puede tomarse como un estilo de llamado de atención, vemos como la Selección Peruana se convirtió en un lugar donde solo importa lo que le interesa a Jorge Fossati. Cuando quizás, antes era la excelencia para los jugadores que se rompían el lomo semana a semana, para llegar al equipo de todos. Está bien lo que decida El Nonno porque está en su derecho, pero si los resultados no lo acompañan, caerán críticas sumamente severas.

¿Qué jugador no fue convocado en la Selección Peruana por Jorge Fossati?

Mediante un artículo del Diario Líbero, nos damos cuenta que la exclusión de un delantero con excelente presente, se dio para darle espacio a un suplente de equipo grande: “El delantero de Cusco FC, Luis Ramos, es el peruano con más goles en el Clausura. Sumó 6 goles en total en el clausura. Por su actuación se pensó que sería considerado por el entrenador nacional. Además, el atacante señaló que estaba preparado para el llamado, tiene ilusión por vestir la ‘bicolor'”.

El jugador que hasta hace poco estaba siendo sondeado por San Lorenzo de Almagro, no fue ni siquiera consultado por la VIDENA a su entorno cercano pudo conocer esta redacción de Bolavip. Ahora, el cuestionamiento que hace el Diario Líbero, lo seguimos y nos unimos: “Esta decisión es una sorpresa debido a que Ramos tiene más goles y minutos jugados que algunos delanteros convocados por Fossati. ¿Cuál será el motivo para no ser seleccionado?”.

Para no llamar a Luis Ramos, tendría que haber un jugador con mejor actualidad o una espalda ancha en la Selección Peruana. Sin embargo, Jorge Fossati termina haciendo todo lo contrario: “En cuanto a anotaciones, el atacante de Cusco marcó 6 tantos y superó a Alex Valera que tiene 5 goles. Además, Luis Ramos viene siendo titular en su equipo, mientras que José ‘el Tunche’ Rivera viene siendo suplente en Universitario y juega pocos minutos. Ambos jugadores de la ‘U’ fueron llamados por Fossati, en tanto el goleador brilla por su ausencia”.

No se renueva la Selección Peruana de Fútbol, se utilizan nombres que no están en su mejor momento deportivo, y demás aspectos que terminan cuestionando la labor de Jorge Fossati al mando de La Bicolor. Son algunos aspectos que nos damos cuenta con la última convocatoria. Antes fue Horacio Calcaterra con sus diferentes cuestionamientos, ahora es El Tunche Rivera con su irregular actualidad en Universitario de Deportes. Así no puede ser.

¿En qué canal ver Perú vs. Uruguay por Eliminatorias?

El duelo entre Perú vs. Uruguay se podrá ver en vivo y en directo vía América Televisión, canal 4 de Perú. ATV (señal abierta – canal 9) y Movistar Deportes (cable – canal 3), además por internet en América TV GO, ATV Play y Movistar Play. Junto al minuto a minuto especializado de (Bolavip.com) a nuestro estilo. Juego programado por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas, el duelo se dará este viernes 11 de octubre desde las 20:30 hora de Perú.

Jorge Fossati en conferencia de prensa. (Foto: Twitter).

¿Cuándo juega Perú vs. Uruguay por Eliminatorias?

Perú vuelve a jugar el próximo viernes 11 de octubre ante Uruguay. Chocando desde las 20:30 horas de Perú, el duelo se dará en el Estadio Nacional de Lima y será válido por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas. La Bicolor se juega la vida en esta competencia contra La Albiceleste, sin margen de error, no puede dejar más puntos sobre la mesa si quiere ir a la cita mundialista de Norteamérica 2026.