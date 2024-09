Perú choca ante Colombia sabiendo que no tiene margen de error y por eso Jorge Fossati ya definió cuál será la dupla de ataque.

Jorge Fossati definió la dupla de ataque que tendrá Perú vs. Colombia

A pocas horas de que Perú juegue ante Colombia por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas, Jorge Fossati ya tomó una decisión y sabe qué futbolistas estarán en el ataque. Confirmándose que el duelo será este viernes 6 de septiembre desde las 20:30 horas de Perú, el ‘Nonno’ ya tiene claro a los delanteros.

Así pues, recordando que Perú no tiene a Paolo Guerrero, y que también llega de no marcar goles en la Copa América 2024, Jorge Fossati tomó una radical decisión y definió la dupla de ataque que tendrá vs. Colombia. De esta manera, el periodista Gustavo Peralta brindó todos los detalles.

Charlando para el canal L1 MAX, el periodista Gustavo Peralta confirmó la dupla oficial que tendrá Perú ante Colombia: “Se repitió el once de Perú: Gallese; Araujo, Zambrano, Callens; Advíncula, Tapia, Cartagena, Peña, López; Lapadula y Valera. La idea de este once es también aprovechar a elementos que van muy bien en el juego aéreo, una de las armas en pelota parada de Colombia”.

¿Cuál será el 11 titular de Perú ante Colombia?

De esta manera, Gianluca Lapadula y Alex Valera estarán en el ataque de Perú ante Colombia este viernes 6 de septiembre en el estadio Nacional. Creyéndose que quizá Jorge Fossati podía optar por Bryan Reyna en el ataque, cosa que así tendría un extremo mediapunta, lo cierto es que al final prefiere la carga aérea.

Perú tiene que vencer sí o sí a Colombia pues está último en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas. Consciente que solo van seis directos al Mundial 2026, y que el séptimo va al repechaje, por ahora esa casilla siete es la máxima obsesión de Jorge Fossati y está a tres puntos de alcanzarla.

¿Cómo ver Perú vs. Colombia en vivo por internet?

Perú vs. Colombia se verá GRATIS y EN VIVO en la señal de Movistar Deportes, América Televisión y ATV. Enfrentándose por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas, el cotejo se desarrollará desde las 20:30 horas de Perú.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jorge Fossati con Perú?

Jorge Fossati tiene contrato con Perú hasta septiembre del 2025. Ganando 166 mil dólares en promedio, si el técnico cumple todo su contrato se llevará 3.5 millones de dólares en aproximadamente.