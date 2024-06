No existe mayor ni mejor momento para advertir una desgracia, que en la previa de un partido tan grande como el que tendrá la Selección Peruana ante Chile por Copa América 2024. Se sienten aromas de superioridad bien ganados en el conjunto sureño, debido a que han jugado muchísimo mejor en sus últimas presentaciones. La Blanquirroja al día de hoy se encuentra en debe, de forma descarada.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre la actual Selección Peruana?

Las críticas están a la orden del día, al punto que Jorge Fossati debe explicar razones y situaciones complejas ante medios internacionales. El entrenador de la Selección Peruana habló en Radio La Red sobre el presente de sus jugadores: “No es el mejor momento de Cueva, pero su capacidad está intacta. Guerrero está vigente. Hasta que los ‘pibes’ no sean mejores que los veteranos, no puedo sacarles lugar”.

¿Cuál es la opinión sobre Ricardo Gareca?

Para el entrenador de la Selección Peruana esto va mucho más allá de lo que puede significar una crisis, es un tema casi previsible: “Hasta que el equipo no les vuelva a dar las mismas satisfacciones o mejores, es lógico que se recuerde con respeto y cariño lo que hizo Ricardo en la selección peruana. Es lógico que lo valoren mucho. Te puedo decir que a Ricardo lo tienen en un pedestal”.

De la misma manera, analizó lo que encontró en La Blanquirroja desde que llegó, posterior a Juan Reynoso: “Me parece que algún caso se ha quedado mentalmente en el pasado, disfrutando de lo que fue la clasificación al Mundial después de muchos años, en el 2018. Lo que precisamente atacamos fue eso: si te quedas en el pasado, tienes todo el derecho a hacerlo, pero quédate en tu casa. No vengas a estropear la imagen que dejaste en aquel momento y no vengas a perjudicar”.

Jorge Fossati en el campo de juego. (Foto: IMAGO).

Acá es donde llega el momento de la verdad, donde se puede notar un llamado de guerra a sus jugadores, rival de turno, a solo horas de lo que será el debut de Perú en la Copa América 2024 de los Estados Unidos: “Si en el día a día no le pones hambre de gloria, me parece que estarías cometiendo un grave error y no vas a seguir creciendo. Por ahí fue la propuesta y los que vienen de atrás la aceptaron como una realidad”.

Con esto nos damos cuenta que Jorge Fossati está hablando mucho sobre lo que pasa en la interna de la Selección Peruana de Fútbol. Exponiendo situaciones claras, difíciles de evitar, por ello las dice como tal. Además, también se puede tomar como una prevención ante una catástrofe, que sería una derrota horrible contra Chile en el inicio de la Copa América 2024. Veremos cómo lo termina manejando El Nonno, todo este tipo de asuntos.

¿Cuáles son las fechas y horarios de la Selección Peruana en la Copa América 2024?

Según muestra en su página oficial, la web oficial de este magno evento, los partidos tendrán la siguiente cronología. La cual se respetará de principio hasta el fin, salvo alguna catástrofe: 21/6 vs. Chile a las 19 horas local (GMT -5)/ 19 horas Perú. 25/6 vs. Canadá a las 17 horas local (GMT -5)/ 17 horas Perú. 29/6 vs. Argentina a las 20 horas local (GMT -4)/ 19 horas Perú.