Universitario de Deportes tendrá muy pronto su valorada y multitudinaria Noche Crema, versión 2025. Donde presentará a todo su plantel por completo, y obviamente, dentro del show general, tendrán un duelo de talla internacional. El cual, seguramente despertará las emociones más fuertes. El rival es uno de mediano interés, hasta los propios hinchas se han quejado porque pensaban tener una visita más complicada. Pero dentro de ese duelo hay una interesante novedad. La cual tiene que ver con la presencia de un ex Alianza Lima, que ahora mismo es tendencia porque despierta diversos comentarios.

¿Qué ex Alianza Lima jugará contra Universitario de Deportes?

El Diario El Díez confirmó que el jugador, que hasta hace poco estuvo en el torneo local, será protagonista en el duelo de presentación de los merengues. Siendo esto una noticia de importancia, por el color que puede generar, al verlo nuevamente contra él, hace poco, rival de toda la vida: “Jiovany Ramos, exjugador de Alianza Lima, tuvo un desempeño desafortunado en el club. Ahora, tras dejar al equipo blanquiazul, buscará redimirse enfrentando a Universitario de Deportes, equipo al que no ha logrado vencer”.

¿Cuándo estará jugando el ex Alianza Lima contra Universitario?

Para recordar solamente, la información oficial al respecto. La Noche Crema 2025 entre Universitario de Deportes y Panamá se celebrará este viernes 24 de enero en el Estadio Monumental. El partido comenzará a las 8:30 p.m (vía GOLPERU), pero habrá actividades y espectáculos desde horas antes. Ahí podremos ver a Jiovany Ramos, ex defensor de Alianza Lima. Quien seguramente buscará amargarle la noche al conjunto crema, y así lograr una victoria personal. Esta vez con la camiseta de su país, defendiendo los colores que nunca podrá sacarse de encima.

Jiovany Ramos jugando en Alianza Lima. (Foto: Liga 1).

¿Qué dice la Selección Panameña sobre Universitario de Deportes?

El entrenador de turno, Thomas Christiansen, puso en contexto lo que será el partido contra Universitario de Deportes por la Noche Crema 2025. Un amistoso internacional de mucho nivel, en su lectura: “Son partidos amistosos, pero queremos competir. Lo que queremos es dejar el pabellón bien en alto y hacer un buen partido, que es lo importante. Ojalá estos partidos, en Perú y en Chile, les pueda abrir un poco las puertas al extranjero (a los jugadores) y que tengan una carrera en otros países”.

Además, confirmó por qué el ex delantero merengue, Alberto Quintero, no estará con la Selección Panameña. Sí fue llamado por su país para viajar a Perú para jugar contra Universitario de Deportes: “Yo en mi lista tenía seis jugadores convocados (de Plaza Amador) y al final solo se me permitió llevar a dos, eso es lo malo de tener partidos fuera de fecha FIFA, que todos los clubes están en su derecho a dar el permiso o no. Lo más importante ahora es el colectivo, buscar que el equipo se entienda, que defiendan en bloque y que ataquen en conjunto”.