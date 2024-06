Jorge Fossati elevó la temperatura previo al Perú vs. Argentina por la Copa América 2024. Sabiendo que el país está pendiente del resultado, el técnico se tomó un momento para no hablar de fútbol, pero sí para cuestionar a aquellos que lo critican.

Charlando con los periodistas luego del último entrenamiento de Perú, Jorge Fossati disparó contra sus críticos: “Con la prensa tenemos la mejor relación, pero no falta nunca el pseudo periodista. Esos que buscan trabajar de basureros. Y lo hacen así porque tal vez si van por el lugar de un periodista de verdad no los escucha nadie. Yo no digo que la buena prensa es la que no me critica, de ninguna manera”.

Siguiendo con el discurso en conferencia de prensa, Jorge Fossati se tomó un tiempo para continuar hablando de sus críticos y extendió el cuestionamiento a aquellos que emplean las redes sociales: “Antes era un número reducido los que opinaban de fútbol (los periodistas) y eso se amplió con las redes sociales, pensando que se sabe de fútbol. Soy el primero en hacer ‘mea culpa’”.

Terminando con una letal analogía, Jorge Fossati no se guardó nada y mandó una fulminante frase a sus críticos de redes sociales: “Conozco la realidad del país y pienso que el hincha está bastante contaminado por gente que la compararía con el basurero porque solo lleva y trae basura”.

Fossati dirigiendo a Perú. (Foto: IMAGO)

Lo cierto es que la crítica no es gratis. Perú hasta el momento no ha realizado ningún gol oficial al mando de Jorge Fossati. En dos partidos disputados de la Copa América 2024, no ha logrado anotar ni ante Chile ni frente a Canadá. Solo logrando triunfos ante rivales menores como Nicaragua, República Dominicana y El Salvador, la gran deuda es en duelos oficiales.

Perú choca ante Argentina hoy por la fecha 3 del Grupo A de la Copa América 2024. Enfrentándose en Miami desde las 19:00 horas de Perú y 21:00 horas de Argentina, habrá que ver el resultado final del cotejo para saber si la prensa seguirá cuestionando al técnico o, caso contrario, le dará el respaldo que necesita para continuar en el certamen.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jorge Fossati con Perú?

Jorge Fossati tiene contrato con Perú hasta septiembre del 2025. Ganando 166 mil dólares en promedio, si el técnico cumple todo su contrato se llevará 3.5 millones de dólares en promedio.

¿Cuánto gana Jorge Fossati en Perú?

Jorge Fossati gana 2 millones de dólares anuales en Perú. Haciendo un cálculo de su sueldo, el técnico de Uruguay se lleva 166 mil dólares mensuales, en promedio.