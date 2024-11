La Selección peruana sumó un nuevo revés contra Argentina en la fecha 12 de las Eliminatorias. El equipo ‘Bicolor’ se quedó en el último lugar de la tabla de posiciones y el camino para llegar al mundial de 2026 cada vez parece más crítico para el equipo nacional.

El entrenador anunció que no iba a dejar su cargo, por muy difícil que se vea la situación, y es que Perú es último de las Eliminatorias con apenas 7 puntos. Ahora el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, recientemente liberado, fue muy contundente con su pensamiento:

“Yo considero que nuestra selección no está eliminada. No está perdida las esperanzas de clasificar al siguiente mundial. Cualquiera lo pueda decir. Que no estamos en el mejor momento, sí. Pero no estamos eliminados”, comentó el directivo el RPP.

Sobre el futuro de Fossati, el directivo aclaró: “Hoy instalo una comisión para evaluar a todos los profesionales que están a cargos de selecciones para plantear de inmediato y poder fortalecer lo que ya se viene haciendo y tratar de revertir este mal momento que no es imposible. Crítico, sí. Pero no imposible”.

Por otro lado, un posible despido de Jorge Fossati también aportaría a la inestabilidad que está viviendo el equipo de Perú. Puesto que, sería el segundo entrenador en este ciclo de eliminatorias que sale sin terminar su contrato. De ahí que, en la Selección se tome con calma la situación.

Las estadísticas de Jorge Fossati con la Selección de Perú

Desde que asumió a finales de 2023, Jorge Fossati ha dirigido a la Selección de Perú en 13 partidos, entre competencias oficiales y también partidos amistosos. El entrenador ha ganado 4 encuentros, empatado 4 y también ha perdido solo 5 partidos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jorge Fossati con Perú?

El contrato de Jorge Fossati con la Selección de Perú sería hasta finalizar las Eliminatorias rumbo al mundial de 2026, sin embargo, este se puede ampliar en caso de conseguir la clasificación a la copa del mundo, o también terminar antes de tiempo.

