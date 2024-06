Después de unos días enteros del partido contra Paraguay, vemos cómo la oportunidad de mejorar en la Selección Peruana se hace realidad. Jorge Fossati asumió responsabilidades luego de bajar del primer equipo de Alex Valera por un asunto muy personal. Por ende, cuando él dijo que no llamaría a nadie, se termina contradiciendo con esta acción.

Mediante la cuenta principal de la Selección Peruana, en Twitter, se confirmó la llegada de un delantero del norte nacional. Causando sorpresas de manera impresionante, acá a quien llamaron: “La Bicolor informa que el jugador Matías Succar del club Carlos A. Mannucci ha sido convocado para el partido amistoso ante El Salvador correspondiente al periodo FIFA de junio”.

Termina siendo extraño, porque como señalamos, en su momento Jorge Fossati expuso que después de sacar de convocatoria absoluta a Jorge Fossati sorprende con una gran decisión y la Selección Peruana tiene nuevo convocadopor asuntos alejados a lo deportivo, señaló que no llamaría a nadie. Hasta que se gestionó el resultado negativo contra Paraguay en el último Amistoso Internacional. Donde La Blanquirroja jugó bastante mal, y con pocas luces.

Gustavo Peralta expone cómo piensan ahora en la interna de la Selección Peruana, todo lo contrario de cada a lo expuesto en las semanas previas a esta eventualidad: “Jorge Fossati siempre fue claro en que inicialmente quería una convocatoria de 29-30 jugadores para los amistosos y así se ha dado con el llamado de Matías Succar. No es por nadie o por algún lesionado”.

Matías Succar entrenando en la Selección Peruana. (Foto: FFP).

¿Qué dijo Jorge Fossati antes de llamar a Matías Succar?

El entrenador uruguayo fue claro, demostrando seguridad y liderazgo después de desconvocar a Alex Valera: “Quiero comunicarles que ha quedado desafectado de este grupo, por este periodo, Alex Valera. No quiero malos entendidos. Acá no hay tema de indisciplina, no hay nada raro (…) Alex Valera hoy no está en las mejores condiciones para rendir al máximo como él mismo quiere y, por esa razón, hemos hablado con él, y hemos tomado esta decisión”.

¿Qué dijo el club de Matías Succar cuando lo convocaron a la Selección Peruana?

En una carta especial con diseño exclusivo, donde se puede notar al atacante norteño, haciendo el grito de gol espectacular, generando respuestas entre sus fanáticos: “¡Succar Selección! Nuestro goleador Matías Succar ha sido convocado a la Bicolor, para el partido amistoso ante El Salvador de este viernes en Estados Unidos. ¡Con todo, Matías!”.

¿Cuándo estará viajando la Selección Peruana a Estados Unidos?

Todo hace indicar que el evento de partido de la Selección Peruana, con destino al amistoso que se jugará en Norteamérica, será el martes 11 de junio con destino a Filadelfia. Como se sabe, el vuelo directo hacia el estado de Pensilvania, es de 5 horas aproximadamente. Pero las noticias no son del todo buenas en ese sentido, porque únicamente se pudo conseguir un vuelo con escala, lo que aumentará a 10 las horas de viaje de la Blanquirroja.